Emmanuel Lawal

Testtest

Emmanuel Lawal
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 400 USD al mese
crescita dal 2024 57%
Axi-US06-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 462
Profit Trade:
1 350 (92.33%)
Loss Trade:
112 (7.66%)
Best Trade:
36.98 USD
Worst Trade:
-149.35 USD
Profitto lordo:
3 970.73 USD (1 337 628 pips)
Perdita lorda:
-2 005.79 USD (360 765 pips)
Vincite massime consecutive:
191 (944.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
944.52 USD (191)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
67.80%
Massimo carico di deposito:
72.34%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
3.14
Long Trade:
1 133 (77.50%)
Short Trade:
329 (22.50%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
1.34 USD
Profitto medio:
2.94 USD
Perdita media:
-17.91 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-88.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-501.04 USD (8)
Crescita mensile:
7.21%
Previsione annuale:
87.44%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
74.55 USD
Massimale:
625.64 USD (46.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.63% (153.00 USD)
Per equità:
40.80% (214.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 505
AUDCAD.pro 258
NAS100.fs 243
EURUSD.pro 102
GBPUSD.pro 80
CADJPY.pro 43
AUDNZD.pro 27
NZDCAD.pro 22
XAGUSD.pro 20
USDCAD.pro 19
BTCUSD 19
NZDUSD.pro 18
GBPJPY.pro 17
USDCHF.pro 15
EURCHF.pro 14
AUDUSD.pro 14
USDJPY.pro 9
EURJPY.pro 6
NZDJPY.pro 5
EURNZD.pro 5
USDZAR.pro 4
EURCAD.pro 3
USOIL 2
USTECH 2
EURGBP.pro 1
JPN225 1
LVMH+ 1
GBPNZD.pro 1
GBPCAD.pro 1
EURAUD.pro 1
AUDCHF.pro 1
GBPCHF.pro 1
CADCHF.pro 1
CHFJPY.pro 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 479
AUDCAD.pro 482
NAS100.fs 426
EURUSD.pro 128
GBPUSD.pro 111
CADJPY.pro 24
AUDNZD.pro 16
NZDCAD.pro 107
XAGUSD.pro 66
USDCAD.pro 30
BTCUSD 60
NZDUSD.pro -11
GBPJPY.pro 11
USDCHF.pro 2
EURCHF.pro 27
AUDUSD.pro 7
USDJPY.pro -41
EURJPY.pro 5
NZDJPY.pro 5
EURNZD.pro 7
USDZAR.pro 12
EURCAD.pro 4
USOIL 0
USTECH -18
EURGBP.pro 1
JPN225 15
LVMH+ 16
GBPNZD.pro 0
GBPCAD.pro -8
EURAUD.pro 1
AUDCHF.pro 0
GBPCHF.pro 1
CADCHF.pro 0
CHFJPY.pro 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 60K
AUDCAD.pro 20K
NAS100.fs 235K
EURUSD.pro 9.8K
GBPUSD.pro 9.5K
CADJPY.pro 3.8K
AUDNZD.pro 895
NZDCAD.pro 3.1K
XAGUSD.pro 1.4K
USDCAD.pro 3.3K
BTCUSD 606K
NZDUSD.pro -1.4K
GBPJPY.pro 2.6K
USDCHF.pro 235
EURCHF.pro 2.5K
AUDUSD.pro 462
USDJPY.pro -5.6K
EURJPY.pro 753
NZDJPY.pro 815
EURNZD.pro 1.3K
USDZAR.pro 20K
EURCAD.pro 559
USOIL 186
USTECH -1.8K
EURGBP.pro 92
JPN225 2.2K
LVMH+ 1.4K
GBPNZD.pro 84
GBPCAD.pro -1K
EURAUD.pro 150
AUDCHF.pro 23
GBPCHF.pro 46
CADCHF.pro 12
CHFJPY.pro 37
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.98 USD
Worst Trade: -149 USD
Vincite massime consecutive: 191
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +944.52 USD
Massima perdita consecutiva: -88.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US06-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.04 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 15:26
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.2% of days out of 262 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 08:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 04:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.17 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.10 14:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 09:33
No swaps are charged
2025.03.10 09:33
No swaps are charged
2025.03.10 08:16
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 10:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.21 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.27 17:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 13:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.25 21:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.25 20:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Testtest
400USD al mese
57%
0
0
USD
4.1K
USD
46
99%
1 462
92%
68%
1.97
1.34
USD
41%
1:100
