Emmanuel Lawal

Testtest

Emmanuel Lawal
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 400 USD par mois
croissance depuis 2024 61%
Axi-US06-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 454
Bénéfice trades:
1 344 (92.43%)
Perte trades:
110 (7.57%)
Meilleure transaction:
36.98 USD
Pire transaction:
-149.35 USD
Bénéfice brut:
3 959.96 USD (1 296 319 pips)
Perte brute:
-1 889.77 USD (348 927 pips)
Gains consécutifs maximales:
191 (944.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
944.52 USD (191)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
67.80%
Charge de dépôt maximale:
72.34%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
3.31
Longs trades:
1 126 (77.44%)
Courts trades:
328 (22.56%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
1.42 USD
Bénéfice moyen:
2.95 USD
Perte moyenne:
-17.18 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-88.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-501.04 USD (8)
Croissance mensuelle:
10.19%
Prévision annuelle:
125.21%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
74.55 USD
Maximal:
625.64 USD (46.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.63% (153.00 USD)
Par fonds propres:
40.80% (214.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 500
AUDCAD.pro 258
NAS100.fs 243
EURUSD.pro 102
GBPUSD.pro 80
CADJPY.pro 43
AUDNZD.pro 27
NZDCAD.pro 22
XAGUSD.pro 20
USDCAD.pro 19
NZDUSD.pro 18
GBPJPY.pro 17
BTCUSD 16
USDCHF.pro 15
EURCHF.pro 14
AUDUSD.pro 14
USDJPY.pro 9
EURJPY.pro 6
NZDJPY.pro 5
EURNZD.pro 5
USDZAR.pro 4
EURCAD.pro 3
USOIL 2
USTECH 2
EURGBP.pro 1
JPN225 1
LVMH+ 1
GBPNZD.pro 1
GBPCAD.pro 1
EURAUD.pro 1
AUDCHF.pro 1
GBPCHF.pro 1
CADCHF.pro 1
CHFJPY.pro 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 588
AUDCAD.pro 482
NAS100.fs 426
EURUSD.pro 128
GBPUSD.pro 111
CADJPY.pro 24
AUDNZD.pro 16
NZDCAD.pro 107
XAGUSD.pro 66
USDCAD.pro 30
NZDUSD.pro -11
GBPJPY.pro 11
BTCUSD 56
USDCHF.pro 2
EURCHF.pro 27
AUDUSD.pro 7
USDJPY.pro -41
EURJPY.pro 5
NZDJPY.pro 5
EURNZD.pro 7
USDZAR.pro 12
EURCAD.pro 4
USOIL 0
USTECH -18
EURGBP.pro 1
JPN225 15
LVMH+ 16
GBPNZD.pro 0
GBPCAD.pro -8
EURAUD.pro 1
AUDCHF.pro 0
GBPCHF.pro 1
CADCHF.pro 0
CHFJPY.pro 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 71K
AUDCAD.pro 20K
NAS100.fs 235K
EURUSD.pro 9.8K
GBPUSD.pro 9.5K
CADJPY.pro 3.8K
AUDNZD.pro 895
NZDCAD.pro 3.1K
XAGUSD.pro 1.4K
USDCAD.pro 3.3K
NZDUSD.pro -1.4K
GBPJPY.pro 2.6K
BTCUSD 566K
USDCHF.pro 235
EURCHF.pro 2.5K
AUDUSD.pro 462
USDJPY.pro -5.6K
EURJPY.pro 753
NZDJPY.pro 815
EURNZD.pro 1.3K
USDZAR.pro 20K
EURCAD.pro 559
USOIL 186
USTECH -1.8K
EURGBP.pro 92
JPN225 2.2K
LVMH+ 1.4K
GBPNZD.pro 84
GBPCAD.pro -1K
EURAUD.pro 150
AUDCHF.pro 23
GBPCHF.pro 46
CADCHF.pro 12
CHFJPY.pro 37
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36.98 USD
Pire transaction: -149 USD
Gains consécutifs maximales: 191
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +944.52 USD
Perte consécutive maximale: -88.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US06-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

