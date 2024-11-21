- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 565
Kârla kapanan işlemler:
1 096 (70.03%)
Zararla kapanan işlemler:
469 (29.97%)
En iyi işlem:
76.78 USD
En kötü işlem:
-84.26 USD
Brüt kâr:
4 067.94 USD (27 627 pips)
Brüt zarar:
-1 891.65 USD (15 349 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (110.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
124.52 USD (3)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.39%
En son işlem:
58 dakika önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.62
Alış işlemleri:
705 (45.05%)
Satış işlemleri:
860 (54.95%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
1.39 USD
Ortalama kâr:
3.71 USD
Ortalama zarar:
-4.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-600.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-600.43 USD (16)
Aylık büyüme:
1.88%
Yıllık tahmin:
22.79%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
600.43 USD (8.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.33% (600.43 USD)
Varlığa göre:
70.38% (4 637.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|784
|NZDCAD
|781
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1.4K
|NZDCAD
|741
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|9.3K
|NZDCAD
|3.0K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +76.78 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +110.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -600.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FreshForex-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
