Trade:
1 565
Profit Trade:
1 096 (70.03%)
Loss Trade:
469 (29.97%)
Best Trade:
76.78 USD
Worst Trade:
-84.26 USD
Profitto lordo:
4 067.94 USD (27 627 pips)
Perdita lorda:
-1 891.65 USD (15 349 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (110.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
124.52 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.39%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.62
Long Trade:
705 (45.05%)
Short Trade:
860 (54.95%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
3.71 USD
Perdita media:
-4.03 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-600.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-600.43 USD (16)
Crescita mensile:
1.88%
Previsione annuale:
22.79%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
600.43 USD (8.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.33% (600.43 USD)
Per equità:
70.38% (4 637.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|784
|NZDCAD
|781
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1.4K
|NZDCAD
|741
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|9.3K
|NZDCAD
|3.0K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.78 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +110.24 USD
Massima perdita consecutiva: -600.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FreshForex-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
StriforLLC-Live
|0.20 × 30
