SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina

TradeRanger MT5

Natalyia Nikitina
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 47%
FreshForex-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 568
Kârla kapanan işlemler:
1 096 (69.89%)
Zararla kapanan işlemler:
472 (30.10%)
En iyi işlem:
68.93 USD
En kötü işlem:
-95.81 USD
Brüt kâr:
4 366.75 USD (27 295 pips)
Brüt zarar:
-2 035.88 USD (14 953 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (131.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.85 USD (57)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
27.43%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.66
Alış işlemleri:
698 (44.52%)
Satış işlemleri:
870 (55.48%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
3.98 USD
Ortalama zarar:
-4.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-64.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-636.57 USD (12)
Aylık büyüme:
2.13%
Yıllık tahmin:
25.90%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
636.57 USD (8.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.70% (636.57 USD)
Varlığa göre:
80.44% (5 376.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 796
AUDCAD 772
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 852
AUDCAD 1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 3.4K
AUDCAD 8.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +68.93 USD
En kötü işlem: -96 USD
Maksimum ardışık kazanç: 57
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +131.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FreshForex-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

StriforLLC-Live
0.20 × 30
İnceleme yok
2025.10.08 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 05:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 28 days
2025.04.18 03:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 01:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
