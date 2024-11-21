SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina

TradeRanger MT5

Natalyia Nikitina
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 47%
FreshForex-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 568
Bénéfice trades:
1 096 (69.89%)
Perte trades:
472 (30.10%)
Meilleure transaction:
68.93 USD
Pire transaction:
-95.81 USD
Bénéfice brut:
4 366.75 USD (27 295 pips)
Perte brute:
-2 035.88 USD (14 953 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (131.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
131.85 USD (57)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
27.43%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
3.66
Longs trades:
698 (44.52%)
Courts trades:
870 (55.48%)
Facteur de profit:
2.14
Rendement attendu:
1.49 USD
Bénéfice moyen:
3.98 USD
Perte moyenne:
-4.31 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-64.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-636.57 USD (12)
Croissance mensuelle:
2.13%
Prévision annuelle:
25.90%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
636.57 USD (8.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.70% (636.57 USD)
Par fonds propres:
80.44% (5 376.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 796
AUDCAD 772
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 852
AUDCAD 1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 3.4K
AUDCAD 8.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +68.93 USD
Pire transaction: -96 USD
Gains consécutifs maximales: 57
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +131.85 USD
Perte consécutive maximale: -64.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FreshForex-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

StriforLLC-Live
0.20 × 30
Aucun avis
2025.10.08 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 05:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 28 days
2025.04.18 03:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 01:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
