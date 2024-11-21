- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 568
Profit Trade:
1 096 (69.89%)
Loss Trade:
472 (30.10%)
Best Trade:
68.93 USD
Worst Trade:
-95.81 USD
Profitto lordo:
4 366.75 USD (27 295 pips)
Perdita lorda:
-2 035.88 USD (14 953 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (131.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.85 USD (57)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.43%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.66
Long Trade:
698 (44.52%)
Short Trade:
870 (55.48%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
3.98 USD
Perdita media:
-4.31 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-64.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-636.57 USD (12)
Crescita mensile:
2.13%
Previsione annuale:
25.90%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
636.57 USD (8.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.70% (636.57 USD)
Per equità:
80.44% (5 376.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|796
|AUDCAD
|772
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|852
|AUDCAD
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|3.4K
|AUDCAD
|8.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +68.93 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +131.85 USD
Massima perdita consecutiva: -64.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FreshForex-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
StriforLLC-Live
|0.20 × 30
Non ci sono recensioni