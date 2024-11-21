SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina

TradeRanger MT5

Natalyia Nikitina
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 47%
FreshForex-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 568
Profit Trade:
1 096 (69.89%)
Loss Trade:
472 (30.10%)
Best Trade:
68.93 USD
Worst Trade:
-95.81 USD
Profitto lordo:
4 366.75 USD (27 295 pips)
Perdita lorda:
-2 035.88 USD (14 953 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (131.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.85 USD (57)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.43%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.66
Long Trade:
698 (44.52%)
Short Trade:
870 (55.48%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
3.98 USD
Perdita media:
-4.31 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-64.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-636.57 USD (12)
Crescita mensile:
2.13%
Previsione annuale:
25.90%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
636.57 USD (8.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.70% (636.57 USD)
Per equità:
80.44% (5 376.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 796
AUDCAD 772
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 852
AUDCAD 1.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 3.4K
AUDCAD 8.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +68.93 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 57
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +131.85 USD
Massima perdita consecutiva: -64.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FreshForex-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

StriforLLC-Live
0.20 × 30
2025.10.08 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 05:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 10:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 28 days
2025.04.18 03:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 01:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
