СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina

TradeRanger MT5

Natalyia Nikitina
0 отзывов
Надежность
58 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 62%
FreshForex-MT5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 950
Прибыльных трейдов:
1 374 (70.46%)
Убыточных трейдов:
576 (29.54%)
Лучший трейд:
68.93 USD
Худший трейд:
-95.81 USD
Общая прибыль:
5 348.49 USD (33 103 pips)
Общий убыток:
-2 240.84 USD (16 674 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (131.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
131.85 USD (57)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
90.53%
Макс. загрузка депозита:
27.43%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
4.88
Длинных трейдов:
893 (45.79%)
Коротких трейдов:
1 057 (54.21%)
Профит фактор:
2.39
Мат. ожидание:
1.59 USD
Средняя прибыль:
3.89 USD
Средний убыток:
-3.89 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-64.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-636.57 USD (12)
Прирост в месяц:
3.17%
Годовой прогноз:
38.47%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
636.57 USD (8.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.70% (636.57 USD)
По эквити:
80.44% (5 376.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 976
AUDCAD 974
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 1.2K
AUDCAD 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 5.1K
AUDCAD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +68.93 USD
Худший трейд: -96 USD
Макс. серия выигрышей: 57
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +131.85 USD
Макс. убыток в серии: -64.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FreshForex-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

StriforLLC-Live
0.20 × 30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Информация для подписчиков

Для корректного копирования моих сигналов через сервис MQL5 необходимо учитывать несколько важных моментов. Во-первых, размер вашего депозита должен быть сопоставим с депозитом провайдера сигнала. Практика показывает, что оптимально иметь капитал на 10–15% больше, чем у автора сигнала. Это обеспечивает корректное копирование сделок в полном объёме и снижает вероятность отказа в открытии ордеров из-за недостатка маржи.

Пример: если мой рабочий депозит составляет 5000 USD, то для подписчика рекомендуется иметь капитал в диапазоне 5500–5750 USD. Такой подход позволит максимально точно воспроизводить сделки и сохранить пропорции между риском и доходностью.

Важно понимать, что финансовые рынки всегда связаны с риском. Доходность сигналов может варьироваться, и ни один трейдер не застрахован от просадок. Поэтому прежде чем оставлять положительный или отрицательный отзыв, убедитесь, что вы копируете сигналы именно тем капиталом, который готовы подвергнуть риску. Рынок — это пространство, где неизбежно чередуются периоды прибыли и убытков, и это часть естественного процесса торговли.

С уважением, Наталья


Нет отзывов
2025.12.10 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 11:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 18:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 23:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 04:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TradeRanger MT5
30 USD в месяц
62%
0
0
USD
8.1K
USD
58
99%
1 950
70%
91%
2.38
1.59
USD
80%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.