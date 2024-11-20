SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SwissBot Forex Fox
Peter Stefan Haas

SwissBot Forex Fox

Peter Stefan Haas
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
1 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 74%
MEXAtlantic-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 631
Kârla kapanan işlemler:
2 464 (67.86%)
Zararla kapanan işlemler:
1 167 (32.14%)
En iyi işlem:
35.03 USD
En kötü işlem:
-40.00 USD
Brüt kâr:
6 032.40 USD (736 741 pips)
Brüt zarar:
-3 712.99 USD (448 966 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (226.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
324.30 USD (21)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
99.31%
Maks. mevduat yükü:
3.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.55
Alış işlemleri:
1 087 (29.94%)
Satış işlemleri:
2 544 (70.06%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
2.45 USD
Ortalama zarar:
-3.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-417.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-417.56 USD (20)
Aylık büyüme:
2.20%
Yıllık tahmin:
29.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
417.56 USD (10.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.36% (417.56 USD)
Varlığa göre:
20.75% (1 020.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD.. 506
AUDNZD.. 451
GBPAUD.. 404
EURUSD.. 374
NZDUSD.. 362
EURAUD.. 355
AUDUSD.. 343
GBPUSD.. 272
EURCAD.. 233
GBPCAD.. 193
EURGBP.. 138
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD.. 175
AUDNZD.. 244
GBPAUD.. 288
EURUSD.. 257
NZDUSD.. 265
EURAUD.. 121
AUDUSD.. 318
GBPUSD.. 98
EURCAD.. 223
GBPCAD.. 156
EURGBP.. 175
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD.. 24K
AUDNZD.. 41K
GBPAUD.. 44K
EURUSD.. 26K
NZDUSD.. 26K
EURAUD.. 18K
AUDUSD.. 32K
GBPUSD.. 9.8K
EURCAD.. 31K
GBPCAD.. 22K
EURGBP.. 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.03 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +226.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -417.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This clever strategy for smart investors specialises in sniper entries from 15 diversified forex pairs.

  • Assets: Forex
  • 105% average return p.a.*
  • Risk appetite MEDIUM-HIGH
  • Minimum investment 5000 CHF


İnceleme yok
