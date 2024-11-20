SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SwissBot Forex Fox
Peter Stefan Haas

SwissBot Forex Fox

Peter Stefan Haas
0 avis
Fiabilité
66 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2024 74%
MEXAtlantic-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 631
Bénéfice trades:
2 464 (67.86%)
Perte trades:
1 167 (32.14%)
Meilleure transaction:
35.03 USD
Pire transaction:
-40.00 USD
Bénéfice brut:
6 032.40 USD (736 741 pips)
Perte brute:
-3 712.99 USD (448 966 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (226.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
324.30 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
99.31%
Charge de dépôt maximale:
3.09%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
5.55
Longs trades:
1 087 (29.94%)
Courts trades:
2 544 (70.06%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
0.64 USD
Bénéfice moyen:
2.45 USD
Perte moyenne:
-3.18 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-417.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-417.56 USD (20)
Croissance mensuelle:
2.33%
Prévision annuelle:
29.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
417.56 USD (10.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.36% (417.56 USD)
Par fonds propres:
20.75% (1 020.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD.. 506
AUDNZD.. 451
GBPAUD.. 404
EURUSD.. 374
NZDUSD.. 362
EURAUD.. 355
AUDUSD.. 343
GBPUSD.. 272
EURCAD.. 233
GBPCAD.. 193
EURGBP.. 138
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD.. 175
AUDNZD.. 244
GBPAUD.. 288
EURUSD.. 257
NZDUSD.. 265
EURAUD.. 121
AUDUSD.. 318
GBPUSD.. 98
EURCAD.. 223
GBPCAD.. 156
EURGBP.. 175
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD.. 24K
AUDNZD.. 41K
GBPAUD.. 44K
EURUSD.. 26K
NZDUSD.. 26K
EURAUD.. 18K
AUDUSD.. 32K
GBPUSD.. 9.8K
EURCAD.. 31K
GBPCAD.. 22K
EURGBP.. 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.03 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +226.63 USD
Perte consécutive maximale: -417.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXAtlantic-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Cette stratégie intelligente pour les investisseurs avisés est spécialisée dans les entrées de sniper de 15 paires Forex diversifiées.

  • Actifs : Forex
  • 105% de rendement moyen p.a.*
  • Tolérance au risque MEDIUM-HIGH
  • Investissement minimum de 5000 CHF


Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

