Peter Stefan Haas

SwissBot Forex Fox

Peter Stefan Haas
0 recensioni
Affidabilità
66 settimane
1 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2024 74%
MEXAtlantic-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 631
Profit Trade:
2 464 (67.86%)
Loss Trade:
1 167 (32.14%)
Best Trade:
35.03 USD
Worst Trade:
-40.00 USD
Profitto lordo:
6 032.40 USD (736 741 pips)
Perdita lorda:
-3 712.99 USD (448 966 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (226.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
324.30 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
99.31%
Massimo carico di deposito:
3.09%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.55
Long Trade:
1 087 (29.94%)
Short Trade:
2 544 (70.06%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-3.18 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-417.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-417.56 USD (20)
Crescita mensile:
2.28%
Previsione annuale:
29.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
417.56 USD (10.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.36% (417.56 USD)
Per equità:
20.75% (1 020.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD.. 506
AUDNZD.. 451
GBPAUD.. 404
EURUSD.. 374
NZDUSD.. 362
EURAUD.. 355
AUDUSD.. 343
GBPUSD.. 272
EURCAD.. 233
GBPCAD.. 193
EURGBP.. 138
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD.. 175
AUDNZD.. 244
GBPAUD.. 288
EURUSD.. 257
NZDUSD.. 265
EURAUD.. 121
AUDUSD.. 318
GBPUSD.. 98
EURCAD.. 223
GBPCAD.. 156
EURGBP.. 175
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD.. 24K
AUDNZD.. 41K
GBPAUD.. 44K
EURUSD.. 26K
NZDUSD.. 26K
EURAUD.. 18K
AUDUSD.. 32K
GBPUSD.. 9.8K
EURCAD.. 31K
GBPCAD.. 22K
EURGBP.. 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.03 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +226.63 USD
Massima perdita consecutiva: -417.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

This clever strategy for smart investors specialises in sniper entries from 15 diversified forex pairs.

  • Assets: Forex
  • 105% average return p.a.*
  • Risk appetite MEDIUM-HIGH
  • Minimum investment 5000 CHF


