- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
404
Kârla kapanan işlemler:
311 (76.98%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (23.02%)
En iyi işlem:
18.63 USD
En kötü işlem:
-31.33 USD
Brüt kâr:
1 161.31 USD (106 625 pips)
Brüt zarar:
-401.15 USD (36 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (122.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
193.32 USD (24)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
83.71%
Maks. mevduat yükü:
39.76%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.40
Alış işlemleri:
178 (44.06%)
Satış işlemleri:
226 (55.94%)
Kâr faktörü:
2.89
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
3.73 USD
Ortalama zarar:
-4.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-140.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-140.70 USD (11)
Aylık büyüme:
4.84%
Yıllık tahmin:
58.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
140.70 USD (13.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.90% (140.70 USD)
Varlığa göre:
47.52% (396.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|760
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.63 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +122.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -140.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 10
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 500
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 23
|
Ava-Real 2
|0.00 × 32
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Exness-Real28
|0.00 × 12
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 32
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 142
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 41
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 80
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 293
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 61
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 11
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 3
Thank you for visiting our signal
We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.
We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.
If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.
Regards
3T & FXGP Team
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
152%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
73
100%
404
76%
84%
2.89
1.88
USD
USD
48%
1:200