Sinyaller / MetaTrader 4 / NANO M0NEY CORP from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

NANO M0NEY CORP from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 inceleme
Güvenilirlik
73 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 152%
Weltrade-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
404
Kârla kapanan işlemler:
311 (76.98%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (23.02%)
En iyi işlem:
18.63 USD
En kötü işlem:
-31.33 USD
Brüt kâr:
1 161.31 USD (106 625 pips)
Brüt zarar:
-401.15 USD (36 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (122.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
193.32 USD (24)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
83.71%
Maks. mevduat yükü:
39.76%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
5.40
Alış işlemleri:
178 (44.06%)
Satış işlemleri:
226 (55.94%)
Kâr faktörü:
2.89
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
3.73 USD
Ortalama zarar:
-4.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-140.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-140.70 USD (11)
Aylık büyüme:
4.84%
Yıllık tahmin:
58.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
140.70 USD (13.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.90% (140.70 USD)
Varlığa göre:
47.52% (396.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 404
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 760
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.63 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +122.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -140.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 10
Dukascopy-live-1
0.00 × 500
Pepperstone-Demo02
0.00 × 23
Ava-Real 2
0.00 × 32
BDSwissSC-Real01
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Exness-Real28
0.00 × 12
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 32
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 142
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 41
FBS-Real-12
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 80
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 293
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
Swissquote-Live1
0.00 × 61
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 11
Coinexx-Demo
0.00 × 3
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








İnceleme yok
2025.09.26 19:20
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 06:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.10 11:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 09:46
No swaps are charged
2025.09.01 09:46
No swaps are charged
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 08:39
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.30 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.