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Сигналы / MetaTrader 4 / NANO M0NEY CORP from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

NANO M0NEY CORP from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
Leo Ance Sundara Ganda

Leo Ance Sundara Ganda

Hello, I'm Leo.
Since 2010, I start trading and so many lesson from forex market. If you ever trade on Marketiva, we are on same experience level. 😊
I have team development EA and forex group administrator. If you want to join Indonesia trader competition, you are on right place.
0 отзывов
Надежность
118 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 425%
Weltrade-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
604
Прибыльных трейдов:
462 (76.49%)
Убыточных трейдов:
142 (23.51%)
Лучший трейд:
36.66 USD
Худший трейд:
-57.57 USD
Общая прибыль:
3 319.50 USD (191 017 pips)
Общий убыток:
-1 194.71 USD (68 239 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (122.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
711.65 USD (34)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
82.14%
Макс. загрузка депозита:
124.31%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
6.49
Длинных трейдов:
242 (40.07%)
Коротких трейдов:
362 (59.93%)
Профит фактор:
2.78
Мат. ожидание:
3.52 USD
Средняя прибыль:
7.19 USD
Средний убыток:
-8.41 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-323.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-323.13 USD (15)
Прирост в месяц:
1.34%
Годовой прогноз:
16.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
327.62 USD (17.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.60% (327.62 USD)
По эквити:
77.95% (1 151.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 590
GBPUSD 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 2.1K
GBPUSD 44
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 121K
GBPUSD 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.66 USD
Худший трейд: -58 USD
Макс. серия выигрышей: 34
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +122.98 USD
Макс. убыток в серии: -323.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Alpari-Standard4
0.00 × 1
TrustCapitalTC-Real
0.00 × 7
LandFX-Live2
0.00 × 17
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
JustForex-Demo
0.00 × 2
BDSSwissMarkets-Real02
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 10
AUSMarkets-Live
0.00 × 1
DIS-Real-01
0.00 × 6
RoboMarketsLLC-ECN
0.00 × 61
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 10
Exness-Real36
0.00 × 2
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 13
LMAXMU-LIVE
0.00 × 21
RawForex-Real
0.00 × 30
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 39
TitanFX-06
0.00 × 25
Axi-US07-Live
0.00 × 15
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 5
0.00 × 41
еще 805...
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Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Нет отзывов
2026.08.10 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.10 12:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.29 18:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.26 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.07.21 18:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 21:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 20:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 08:43
No swaps are charged on the signal account
2026.06.30 06:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.22 08:21
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.10 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.29 11:59
No swaps are charged on the signal account
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.26 07:21
No swaps are charged
2026.05.25 18:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.15 09:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NANO M0NEY CORP from FXGP WMC
50 USD в месяц
425%
0
0
USD
2.6K
USD
118
100%
604
76%
82%
2.77
3.52
USD
78%
1:200
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