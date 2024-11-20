- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
404
Profit Trade:
311 (76.98%)
Loss Trade:
93 (23.02%)
Best Trade:
18.63 USD
Worst Trade:
-31.33 USD
Profitto lordo:
1 161.31 USD (106 625 pips)
Perdita lorda:
-401.15 USD (36 390 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (122.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
193.32 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
83.71%
Massimo carico di deposito:
39.76%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.40
Long Trade:
178 (44.06%)
Short Trade:
226 (55.94%)
Fattore di profitto:
2.89
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
3.73 USD
Perdita media:
-4.31 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-140.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-140.70 USD (11)
Crescita mensile:
4.84%
Previsione annuale:
58.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
140.70 USD (13.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.90% (140.70 USD)
Per equità:
47.52% (396.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|760
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.63 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +122.98 USD
Massima perdita consecutiva: -140.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 10
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 500
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 23
|
Ava-Real 2
|0.00 × 32
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Exness-Real28
|0.00 × 12
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 32
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 142
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 41
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 80
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 293
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 9
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 11
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 3
245 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Thank you for visiting our signal
We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.
We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.
If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.
Regards
3T & FXGP Team
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
152%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
73
100%
404
76%
84%
2.89
1.88
USD
USD
48%
1:200