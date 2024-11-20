SegnaliSezioni
Leo Ance Sundara Ganda

NANO M0NEY CORP from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 recensioni
Affidabilità
73 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 152%
Weltrade-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
404
Profit Trade:
311 (76.98%)
Loss Trade:
93 (23.02%)
Best Trade:
18.63 USD
Worst Trade:
-31.33 USD
Profitto lordo:
1 161.31 USD (106 625 pips)
Perdita lorda:
-401.15 USD (36 390 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (122.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
193.32 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
83.71%
Massimo carico di deposito:
39.76%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.40
Long Trade:
178 (44.06%)
Short Trade:
226 (55.94%)
Fattore di profitto:
2.89
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
3.73 USD
Perdita media:
-4.31 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-140.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-140.70 USD (11)
Crescita mensile:
4.84%
Previsione annuale:
58.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
140.70 USD (13.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.90% (140.70 USD)
Per equità:
47.52% (396.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 404
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 760
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.63 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +122.98 USD
Massima perdita consecutiva: -140.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Non ci sono recensioni
