İşlemler:
639
Kârla kapanan işlemler:
432 (67.60%)
Zararla kapanan işlemler:
207 (32.39%)
En iyi işlem:
1 695.94 USD
En kötü işlem:
-6 944.21 USD
Brüt kâr:
27 104.06 USD (114 593 pips)
Brüt zarar:
-18 056.06 USD (172 758 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (315.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 623.27 USD (16)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
99.31%
Maks. mevduat yükü:
41.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
130
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
399 (62.44%)
Satış işlemleri:
240 (37.56%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
14.16 USD
Ortalama kâr:
62.74 USD
Ortalama zarar:
-87.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-5 140.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 944.21 USD (1)
Aylık büyüme:
-19.83%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8 582.63 USD (27.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.56% (6 944.21 USD)
Varlığa göre:
37.79% (10 051.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|229
|AUDCAD
|133
|CHFJPY
|114
|XTIUSD
|50
|archived
|27
|NZDCAD
|24
|XBRUSD
|23
|GBPCHF
|14
|EURJPY
|9
|EURCHF
|8
|GBPJPY
|8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1K
|AUDCAD
|-717
|CHFJPY
|-6.4K
|XTIUSD
|272
|archived
|14K
|NZDCAD
|338
|XBRUSD
|142
|GBPCHF
|186
|EURJPY
|139
|EURCHF
|67
|GBPJPY
|175
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-1.5K
|AUDCAD
|-17K
|CHFJPY
|-70K
|XTIUSD
|723
|archived
|0
|NZDCAD
|12K
|XBRUSD
|437
|GBPCHF
|5K
|EURJPY
|6.1K
|EURCHF
|171
|GBPJPY
|5.8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 695.94 USD
En kötü işlem: -6 944 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +315.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 140.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 4
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 3
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
STForex-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.01 × 99
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.08 × 77
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
62%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
48
95%
639
67%
99%
1.50
14.16
USD
USD
38%
1:100