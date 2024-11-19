SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Hedging4 by Alpha
Wardhana Ng Surya

Hedging4 by Alpha

Wardhana Ng Surya
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 62%
FBS-Real-10
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
639
Kârla kapanan işlemler:
432 (67.60%)
Zararla kapanan işlemler:
207 (32.39%)
En iyi işlem:
1 695.94 USD
En kötü işlem:
-6 944.21 USD
Brüt kâr:
27 104.06 USD (114 593 pips)
Brüt zarar:
-18 056.06 USD (172 758 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (315.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 623.27 USD (16)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
99.31%
Maks. mevduat yükü:
41.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
130
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
399 (62.44%)
Satış işlemleri:
240 (37.56%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
14.16 USD
Ortalama kâr:
62.74 USD
Ortalama zarar:
-87.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-5 140.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 944.21 USD (1)
Aylık büyüme:
-19.83%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8 582.63 USD (27.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.56% (6 944.21 USD)
Varlığa göre:
37.79% (10 051.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 229
AUDCAD 133
CHFJPY 114
XTIUSD 50
archived 27
NZDCAD 24
XBRUSD 23
GBPCHF 14
EURJPY 9
EURCHF 8
GBPJPY 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1K
AUDCAD -717
CHFJPY -6.4K
XTIUSD 272
archived 14K
NZDCAD 338
XBRUSD 142
GBPCHF 186
EURJPY 139
EURCHF 67
GBPJPY 175
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1.5K
AUDCAD -17K
CHFJPY -70K
XTIUSD 723
archived 0
NZDCAD 12K
XBRUSD 437
GBPCHF 5K
EURJPY 6.1K
EURCHF 171
GBPJPY 5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 695.94 USD
En kötü işlem: -6 944 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +315.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 140.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 4
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 3
FortFS-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
STForex-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 99
FXOpenUK-ECN Live Server
0.08 × 77
142 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.22 14:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.09 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 10.68% of days out of the 309 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of trades performed within 15 days. This comprises 4.85% of days out of the 309 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.62% of days out of 309 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 07:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 18:39
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 09:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 13:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 08:23
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.93% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 07:33
No swaps are charged
2025.06.03 07:33
No swaps are charged
