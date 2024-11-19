SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Hedging4 by Alpha
Wardhana Ng Surya

Hedging4 by Alpha

Wardhana Ng Surya
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 62%
FBS-Real-10
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
639
Profit Trade:
432 (67.60%)
Loss Trade:
207 (32.39%)
Best Trade:
1 695.94 USD
Worst Trade:
-6 944.21 USD
Profitto lordo:
27 104.06 USD (114 593 pips)
Perdita lorda:
-18 056.06 USD (172 758 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (315.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 623.27 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
99.31%
Massimo carico di deposito:
41.39%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
130
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
399 (62.44%)
Short Trade:
240 (37.56%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
14.16 USD
Profitto medio:
62.74 USD
Perdita media:
-87.23 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-5 140.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 944.21 USD (1)
Crescita mensile:
-19.37%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8 582.63 USD (27.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.56% (6 944.21 USD)
Per equità:
37.79% (10 051.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 229
AUDCAD 133
CHFJPY 114
XTIUSD 50
archived 27
NZDCAD 24
XBRUSD 23
GBPCHF 14
EURJPY 9
EURCHF 8
GBPJPY 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1K
AUDCAD -717
CHFJPY -6.4K
XTIUSD 272
archived 14K
NZDCAD 338
XBRUSD 142
GBPCHF 186
EURJPY 139
EURCHF 67
GBPJPY 175
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -1.5K
AUDCAD -17K
CHFJPY -70K
XTIUSD 723
archived 0
NZDCAD 12K
XBRUSD 437
GBPCHF 5K
EURJPY 6.1K
EURCHF 171
GBPJPY 5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 695.94 USD
Worst Trade: -6 944 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +315.55 USD
Massima perdita consecutiva: -5 140.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 4
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 3
FortFS-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
STForex-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 99
FXOpenUK-ECN Live Server
0.08 × 77
142 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.22 14:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.09 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 10.68% of days out of the 309 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of trades performed within 15 days. This comprises 4.85% of days out of the 309 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.62% of days out of 309 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 07:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 18:39
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 09:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 13:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 08:23
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.93% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 07:33
No swaps are charged
2025.06.03 07:33
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hedging4 by Alpha
30USD al mese
62%
0
0
USD
21K
USD
48
95%
639
67%
99%
1.50
14.16
USD
38%
1:100
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.