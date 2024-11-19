SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Hedging4 by Alpha
Wardhana Ng Surya

Hedging4 by Alpha

Wardhana Ng Surya
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 61%
FBS-Real-10
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
635
Bénéfice trades:
428 (67.40%)
Perte trades:
207 (32.60%)
Meilleure transaction:
1 695.94 USD
Pire transaction:
-6 944.21 USD
Bénéfice brut:
27 076.16 USD (114 431 pips)
Perte brute:
-18 056.06 USD (172 758 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (315.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 623.27 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
99.31%
Charge de dépôt maximale:
41.39%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
129
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.05
Longs trades:
395 (62.20%)
Courts trades:
240 (37.80%)
Facteur de profit:
1.50
Rendement attendu:
14.20 USD
Bénéfice moyen:
63.26 USD
Perte moyenne:
-87.23 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-5 140.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 944.21 USD (1)
Croissance mensuelle:
-19.22%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
8 582.63 USD (27.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.56% (6 944.21 USD)
Par fonds propres:
37.79% (10 051.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 229
AUDCAD 133
CHFJPY 114
XTIUSD 46
archived 27
NZDCAD 24
XBRUSD 23
GBPCHF 14
EURJPY 9
EURCHF 8
GBPJPY 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1K
AUDCAD -717
CHFJPY -6.4K
XTIUSD 244
archived 14K
NZDCAD 338
XBRUSD 142
GBPCHF 186
EURJPY 139
EURCHF 67
GBPJPY 175
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.5K
AUDCAD -17K
CHFJPY -70K
XTIUSD 561
archived 0
NZDCAD 12K
XBRUSD 437
GBPCHF 5K
EURJPY 6.1K
EURCHF 171
GBPJPY 5.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 695.94 USD
Pire transaction: -6 944 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +315.55 USD
Perte consécutive maximale: -5 140.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 4
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 3
FortFS-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
STForex-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.01 × 99
FXOpenUK-ECN Live Server
0.08 × 77
142 plus...
Aucun avis
2025.09.26 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.22 14:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.09 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 10.68% of days out of the 309 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of trades performed within 15 days. This comprises 4.85% of days out of the 309 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.62% of days out of 309 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 07:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 18:39
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged
2025.06.11 09:14
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 13:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 08:23
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.93% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 07:33
No swaps are charged
2025.06.03 07:33
No swaps are charged
