- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
55 872
Kârla kapanan işlemler:
39 937 (71.47%)
Zararla kapanan işlemler:
15 935 (28.52%)
En iyi işlem:
3 124.07 USD
En kötü işlem:
-6 155.59 USD
Brüt kâr:
127 776.87 USD (3 454 630 pips)
Brüt zarar:
-105 794.90 USD (3 751 237 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (19.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 172.81 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
185.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
473
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
29 350 (52.53%)
Satış işlemleri:
26 522 (47.47%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
3.20 USD
Ortalama zarar:
-6.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
74 (-3 388.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 854.72 USD (2)
Aylık büyüme:
8.39%
Yıllık tahmin:
101.87%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22 097.37 USD (51.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.22% (22 097.37 USD)
Varlığa göre:
71.71% (27 565.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24722
|GBPUSD
|16307
|EURUSD
|14842
|XAUUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-4.4K
|GBPUSD
|12K
|EURUSD
|15K
|XAUUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-111K
|GBPUSD
|-200K
|EURUSD
|35K
|XAUUSD
|-19
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 124.07 USD
En kötü işlem: -6 156 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +19.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 388.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-03
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.44 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
|
EightcapLtd-Real2
|0.75 × 509
|
Exness-Real26
|0.77 × 70
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
225%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
86
99%
55 872
71%
100%
1.20
0.39
USD
USD
72%
1:500
