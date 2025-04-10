SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Corrective Hero
Oleksandr Sobko

Corrective Hero

Oleksandr Sobko
1 inceleme
Güvenilirlik
86 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 225%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55 872
Kârla kapanan işlemler:
39 937 (71.47%)
Zararla kapanan işlemler:
15 935 (28.52%)
En iyi işlem:
3 124.07 USD
En kötü işlem:
-6 155.59 USD
Brüt kâr:
127 776.87 USD (3 454 630 pips)
Brüt zarar:
-105 794.90 USD (3 751 237 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (19.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 172.81 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
185.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
473
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
29 350 (52.53%)
Satış işlemleri:
26 522 (47.47%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
3.20 USD
Ortalama zarar:
-6.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
74 (-3 388.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 854.72 USD (2)
Aylık büyüme:
8.39%
Yıllık tahmin:
101.87%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22 097.37 USD (51.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.22% (22 097.37 USD)
Varlığa göre:
71.71% (27 565.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 24722
GBPUSD 16307
EURUSD 14842
XAUUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -4.4K
GBPUSD 12K
EURUSD 15K
XAUUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -111K
GBPUSD -200K
EURUSD 35K
XAUUSD -19
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 124.07 USD
En kötü işlem: -6 156 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +19.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 388.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-03
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
FPMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
EightcapLtd-Real2
0.75 × 509
Exness-Real26
0.77 × 70
316 daha fazla...
Ortalama derecelendirme:
Hugu beraht
2174
Hugu beraht 2025.04.10 17:10  (2025.05.05 16:48 değiştirildi) 
 

He can reset his account to zero in one day. I don't recommend it.

2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 07:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 14:40
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 10:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 10:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 07:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 18:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.18 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Corrective Hero
Ayda 100 USD
225%
0
0
USD
22K
USD
86
99%
55 872
71%
100%
1.20
0.39
USD
72%
1:500
