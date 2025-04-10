SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Corrective Hero
Oleksandr Sobko

Corrective Hero

Oleksandr Sobko
1 avis
Fiabilité
86 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 225%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
55 853
Bénéfice trades:
39 923 (71.47%)
Perte trades:
15 930 (28.52%)
Meilleure transaction:
3 124.07 USD
Pire transaction:
-6 155.59 USD
Bénéfice brut:
127 755.95 USD (3 453 055 pips)
Perte brute:
-105 782.39 USD (3 750 036 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (19.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 172.81 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
185.46%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
498
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.99
Longs trades:
29 336 (52.52%)
Courts trades:
26 517 (47.48%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
3.20 USD
Perte moyenne:
-6.64 USD
Pertes consécutives maximales:
74 (-3 388.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 854.72 USD (2)
Croissance mensuelle:
9.17%
Prévision annuelle:
111.37%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
22 097.37 USD (51.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.22% (22 097.37 USD)
Par fonds propres:
71.71% (27 565.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 24722
GBPUSD 16300
EURUSD 14830
XAUUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -4.4K
GBPUSD 12K
EURUSD 15K
XAUUSD 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -111K
GBPUSD -199K
EURUSD 35K
XAUUSD -19
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 124.07 USD
Pire transaction: -6 156 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +19.45 USD
Perte consécutive maximale: -3 388.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-03
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
FPMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
EightcapLtd-Real2
0.75 × 509
Exness-Real26
0.77 × 70
316 plus...
Note moyenne:
Hugu beraht
2174
Hugu beraht 2025.04.10 17:10  (modifié 2025.05.05 16:48) 
 

He can reset his account to zero in one day. I don't recommend it.

2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 07:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 14:40
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 10:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 10:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 07:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.27 18:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.18 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Corrective Hero
100 USD par mois
225%
0
0
USD
22K
USD
86
99%
55 853
71%
100%
1.20
0.39
USD
72%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.