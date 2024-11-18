SinyallerBölümler
Yao Guo Ma

SuperTrend

Yao Guo Ma
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 14%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
202
Kârla kapanan işlemler:
164 (81.18%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (18.81%)
En iyi işlem:
18.28 USD
En kötü işlem:
-12.38 USD
Brüt kâr:
246.95 USD (27 151 pips)
Brüt zarar:
-111.53 USD (10 791 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (40.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.60 USD (38)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
20.47%
Maks. mevduat yükü:
5.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.83
Alış işlemleri:
92 (45.54%)
Satış işlemleri:
110 (54.46%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
1.51 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-47.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.88 USD (8)
Aylık büyüme:
-0.11%
Yıllık tahmin:
-1.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
47.88 USD (4.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.46% (47.88 USD)
Varlığa göre:
14.40% (150.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 108
AUDCAD 85
AUDNZD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 84
AUDCAD 50
AUDNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 11K
AUDCAD 4.8K
AUDNZD 488
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.28 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +40.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 84
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.10 × 81
ICTrading-Live29
0.16 × 37
VantageInternational-Live 9
0.18 × 39
Coinexx-Demo
0.18 × 33
ICMarketsSC-Live31
0.21 × 19
BlueberryMarkets-Live
0.24 × 17
Exness-Real2
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.35 × 17
EGlobalTrade-Classic3
0.50 × 2
VantageInternational-Live 22
0.50 × 2
43 daha fazla...
A robust trading system that uses real market mechanisms for profit.
İnceleme yok
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 14:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 02:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 03:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
