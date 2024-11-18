- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
202
Profit Trade:
164 (81.18%)
Loss Trade:
38 (18.81%)
Best Trade:
18.28 USD
Worst Trade:
-12.38 USD
Profitto lordo:
246.95 USD (27 151 pips)
Perdita lorda:
-111.53 USD (10 791 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (40.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.60 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
20.47%
Massimo carico di deposito:
5.31%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.83
Long Trade:
92 (45.54%)
Short Trade:
110 (54.46%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
1.51 USD
Perdita media:
-2.94 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-47.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.88 USD (8)
Crescita mensile:
-0.11%
Previsione annuale:
-1.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
47.88 USD (4.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.46% (47.88 USD)
Per equità:
14.40% (150.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|108
|AUDCAD
|85
|AUDNZD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|84
|AUDCAD
|50
|AUDNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|11K
|AUDCAD
|4.8K
|AUDNZD
|488
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.28 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +40.60 USD
Massima perdita consecutiva: -47.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 84
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.10 × 81
|
ICTrading-Live29
|0.16 × 37
|
VantageInternational-Live 9
|0.18 × 39
|
Coinexx-Demo
|0.18 × 33
|
ICMarketsSC-Live31
|0.21 × 19
|
BlueberryMarkets-Live
|0.24 × 17
|
Exness-Real2
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.35 × 17
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.50 × 2
43 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
A robust trading system that uses real market mechanisms for profit.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
45
100%
202
81%
20%
2.21
0.67
USD
USD
14%
1:500