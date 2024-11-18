SignauxSections
Yao Guo Ma

SuperTrend

Yao Guo Ma
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 14%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
202
Bénéfice trades:
164 (81.18%)
Perte trades:
38 (18.81%)
Meilleure transaction:
18.28 USD
Pire transaction:
-12.38 USD
Bénéfice brut:
246.95 USD (27 151 pips)
Perte brute:
-111.53 USD (10 791 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (40.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40.60 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
20.47%
Charge de dépôt maximale:
5.31%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.83
Longs trades:
92 (45.54%)
Courts trades:
110 (54.46%)
Facteur de profit:
2.21
Rendement attendu:
0.67 USD
Bénéfice moyen:
1.51 USD
Perte moyenne:
-2.94 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-47.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-47.88 USD (8)
Croissance mensuelle:
-0.11%
Prévision annuelle:
-1.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
47.88 USD (4.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.46% (47.88 USD)
Par fonds propres:
14.40% (150.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 108
AUDCAD 85
AUDNZD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 84
AUDCAD 50
AUDNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 11K
AUDCAD 4.8K
AUDNZD 488
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.28 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +40.60 USD
Perte consécutive maximale: -47.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 84
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.10 × 81
ICTrading-Live29
0.16 × 37
VantageInternational-Live 9
0.18 × 39
Coinexx-Demo
0.18 × 33
ICMarketsSC-Live31
0.21 × 19
BlueberryMarkets-Live
0.24 × 17
Exness-Real2
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.35 × 17
EGlobalTrade-Classic3
0.50 × 2
VantageInternational-Live 22
0.50 × 2
43 plus...
A robust trading system that uses real market mechanisms for profit.
Aucun avis
2025.09.02 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 14:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 02:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 03:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 23:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 08:59
No swaps are charged
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.