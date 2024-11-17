- Büyüme
İşlemler:
389
Kârla kapanan işlemler:
318 (81.74%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (18.25%)
En iyi işlem:
47.94 USD
En kötü işlem:
-68.60 USD
Brüt kâr:
2 219.37 USD (205 725 pips)
Brüt zarar:
-1 129.95 USD (56 402 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (97.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.97 USD (21)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
5.38%
Maks. mevduat yükü:
21.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
10.05
Alış işlemleri:
190 (48.84%)
Satış işlemleri:
199 (51.16%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
2.80 USD
Ortalama kâr:
6.98 USD
Ortalama zarar:
-15.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-60.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-108.35 USD (3)
Aylık büyüme:
13.22%
Yıllık tahmin:
160.44%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
108.35 USD (18.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.39% (108.35 USD)
Varlığa göre:
20.22% (136.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|375
|BTCUSD
|14
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|BTCUSD
|12
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|61K
|BTCUSD
|91K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.94 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +97.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
|0.80 × 25
ICMarketsSC-Live16
|1.30 × 1015
ICMarketsSC-Live32
|2.37 × 59
ICMarketsSC-Live05
|2.42 × 12
Tickmill-Live
|2.75 × 32
ICMarketsSC-Live27
|3.21 × 28
TradeMaxGlobal-Live7
|3.33 × 15
ICMarketsSC-Live22
|3.46 × 28
ICMarketsSC-Live24
|3.85 × 89
ICMarketsSC-Live03
|3.93 × 60
Pepperstone-Edge09
|4.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|5.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|5.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
|5.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
|5.05 × 92
ICMarketsSC-Live14
|5.57 × 86
Axi-US06-Live
|8.00 × 1
EGlobal-Cent6
|8.52 × 42
CMCMarkets1-Live
|8.95 × 22
ICMarkets-Live03
|9.35 × 77
İnceleme yok
