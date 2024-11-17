SinyallerBölümler
Teerathad Booranawisedkul

EACC

Teerathad Booranawisedkul
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
2 / 1.2K USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 447%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
389
Kârla kapanan işlemler:
318 (81.74%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (18.25%)
En iyi işlem:
47.94 USD
En kötü işlem:
-68.60 USD
Brüt kâr:
2 219.37 USD (205 725 pips)
Brüt zarar:
-1 129.95 USD (56 402 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (97.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.97 USD (21)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
5.38%
Maks. mevduat yükü:
21.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
10.05
Alış işlemleri:
190 (48.84%)
Satış işlemleri:
199 (51.16%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
2.80 USD
Ortalama kâr:
6.98 USD
Ortalama zarar:
-15.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-60.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-108.35 USD (3)
Aylık büyüme:
13.22%
Yıllık tahmin:
160.44%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
108.35 USD (18.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.39% (108.35 USD)
Varlığa göre:
20.22% (136.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 375
BTCUSD 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
BTCUSD 12
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 61K
BTCUSD 91K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.94 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +97.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live26
0.80 × 25
ICMarketsSC-Live16
1.30 × 1015
ICMarketsSC-Live32
2.37 × 59
ICMarketsSC-Live05
2.42 × 12
Tickmill-Live
2.75 × 32
ICMarketsSC-Live27
3.21 × 28
TradeMaxGlobal-Live7
3.33 × 15
ICMarketsSC-Live22
3.46 × 28
ICMarketsSC-Live24
3.85 × 89
ICMarketsSC-Live03
3.93 × 60
Pepperstone-Edge09
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
5.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
5.05 × 92
ICMarketsSC-Live14
5.57 × 86
Axi-US06-Live
8.00 × 1
EGlobal-Cent6
8.52 × 42
CMCMarkets1-Live
8.95 × 22
ICMarkets-Live03
9.35 × 77
10 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.08 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.20 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.07 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 14:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.13 13:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 02:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.27 14:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.20 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.20 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.28 03:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.28 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.18 14:43
Share of trading days is too low
2024.11.18 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.17 16:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.17 16:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.17 16:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
