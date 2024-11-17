SignauxSections
Teerathad Booranawisedkul

EACC

Teerathad Booranawisedkul
0 avis
Fiabilité
45 semaines
2 / 1.2K USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2024 444%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
386
Bénéfice trades:
316 (81.86%)
Perte trades:
70 (18.13%)
Meilleure transaction:
47.94 USD
Pire transaction:
-68.60 USD
Bénéfice brut:
2 197.11 USD (204 971 pips)
Perte brute:
-1 112.85 USD (55 839 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (97.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
149.97 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
5.38%
Charge de dépôt maximale:
21.22%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
10.01
Longs trades:
187 (48.45%)
Courts trades:
199 (51.55%)
Facteur de profit:
1.97
Rendement attendu:
2.81 USD
Bénéfice moyen:
6.95 USD
Perte moyenne:
-15.90 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-60.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-108.35 USD (3)
Croissance mensuelle:
12.54%
Prévision annuelle:
152.19%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
108.35 USD (18.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.39% (108.35 USD)
Par fonds propres:
20.22% (136.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 372
BTCUSD 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
BTCUSD 12
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 61K
BTCUSD 91K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +47.94 USD
Pire transaction: -69 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +97.46 USD
Perte consécutive maximale: -60.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.80 × 25
ICMarketsSC-Live16
1.30 × 1015
ICMarketsSC-Live05
2.33 × 12
ICMarketsSC-Live32
2.37 × 59
Tickmill-Live
2.75 × 32
ICMarketsSC-Live27
3.21 × 28
TradeMaxGlobal-Live7
3.33 × 15
ICMarketsSC-Live22
3.46 × 28
ICMarketsSC-Live24
3.85 × 89
ICMarketsSC-Live03
3.93 × 60
Pepperstone-Edge09
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
5.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
5.05 × 92
ICMarketsSC-Live14
5.57 × 86
Axi-US06-Live
8.00 × 1
EGlobal-Cent6
8.52 × 42
CMCMarkets1-Live
8.95 × 22
10 plus...
Aucun avis
2025.08.08 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.20 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.07 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.03 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 14:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.13 13:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.13 02:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.27 14:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.20 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.20 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.28 03:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.28 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.18 14:43
Share of trading days is too low
2024.11.18 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2024.11.17 16:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.17 16:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.17 16:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
