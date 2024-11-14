SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Teknik Simple Pivot Point
Agustinus Cahya Harjanto

Teknik Simple Pivot Point

Agustinus Cahya Harjanto
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 88%
HFMarketsSA-Live Server 3
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
242
Kârla kapanan işlemler:
141 (58.26%)
Zararla kapanan işlemler:
101 (41.74%)
En iyi işlem:
150.82 USD
En kötü işlem:
-139.50 USD
Brüt kâr:
3 007.50 USD (283 036 pips)
Brüt zarar:
-2 498.29 USD (235 347 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (55.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
308.59 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
48.52%
Maks. mevduat yükü:
478.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
1.98
Alış işlemleri:
137 (56.61%)
Satış işlemleri:
105 (43.39%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
2.10 USD
Ortalama kâr:
21.33 USD
Ortalama zarar:
-24.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-191.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-191.26 USD (5)
Aylık büyüme:
6.82%
Yıllık tahmin:
82.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
256.90 USD (47.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.10% (157.79 USD)
Varlığa göre:
87.12% (22.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 217
GBPJPYr 22
GBPUSDr 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 517
GBPJPYr -7
GBPUSDr -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 49K
GBPJPYr -1.1K
GBPUSDr -96
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +150.82 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +55.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSA-Live Server 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.05.21 07:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 01:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 23:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 11:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 23:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.86% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 07:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 20:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.25 14:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.71% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.21 05:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.82% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.18 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 02:20
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.91% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 09:19
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.26 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
