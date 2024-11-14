SegnaliSezioni
Agustinus Cahya Harjanto

Teknik Simple Pivot Point

Agustinus Cahya Harjanto
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 88%
HFMarketsSA-Live Server 3
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
242
Profit Trade:
141 (58.26%)
Loss Trade:
101 (41.74%)
Best Trade:
150.82 USD
Worst Trade:
-139.50 USD
Profitto lordo:
3 007.50 USD (283 036 pips)
Perdita lorda:
-2 498.29 USD (235 347 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (55.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
308.59 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
48.52%
Massimo carico di deposito:
478.94%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
1.98
Long Trade:
137 (56.61%)
Short Trade:
105 (43.39%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
2.10 USD
Profitto medio:
21.33 USD
Perdita media:
-24.74 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-191.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-191.26 USD (5)
Crescita mensile:
9.79%
Previsione annuale:
118.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
256.90 USD (47.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.10% (157.79 USD)
Per equità:
87.12% (22.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 217
GBPJPYr 22
GBPUSDr 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 517
GBPJPYr -7
GBPUSDr -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 49K
GBPJPYr -1.1K
GBPUSDr -96
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +150.82 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +55.06 USD
Massima perdita consecutiva: -191.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSA-Live Server 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.05.21 07:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 01:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 23:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 11:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 23:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.86% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 07:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 20:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.25 14:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.71% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.21 05:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.82% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.18 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 02:20
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.91% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 09:19
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.26 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
