Agustinus Cahya Harjanto

Teknik Simple Pivot Point

Agustinus Cahya Harjanto
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 89%
HFMarketsSA-Live Server 3
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
240
Bénéfice trades:
140 (58.33%)
Perte trades:
100 (41.67%)
Meilleure transaction:
150.82 USD
Pire transaction:
-139.50 USD
Bénéfice brut:
2 989.56 USD (281 243 pips)
Perte brute:
-2 473.71 USD (232 890 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (55.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
308.59 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
48.52%
Charge de dépôt maximale:
478.94%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
2.01
Longs trades:
136 (56.67%)
Courts trades:
104 (43.33%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
2.15 USD
Bénéfice moyen:
21.35 USD
Perte moyenne:
-24.74 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-191.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-191.26 USD (5)
Croissance mensuelle:
10.49%
Prévision annuelle:
127.31%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
256.90 USD (47.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.10% (157.79 USD)
Par fonds propres:
87.12% (22.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 215
GBPJPYr 22
GBPUSDr 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 523
GBPJPYr -7
GBPUSDr -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 50K
GBPJPYr -1.1K
GBPUSDr -96
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +150.82 USD
Pire transaction: -140 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +55.06 USD
Perte consécutive maximale: -191.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSA-Live Server 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.05.21 07:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 01:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 23:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 11:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 23:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.86% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 07:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 20:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.25 14:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.71% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.21 05:58
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.82% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.18 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 02:20
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.91% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 09:19
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.26 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.