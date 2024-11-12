- Büyüme
İşlemler:
1 572
Kârla kapanan işlemler:
1 135 (72.20%)
Zararla kapanan işlemler:
437 (27.80%)
En iyi işlem:
36.93 USD
En kötü işlem:
-406.19 USD
Brüt kâr:
4 193.67 USD (2 650 651 pips)
Brüt zarar:
-4 414.47 USD (3 265 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (179.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
179.65 USD (43)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
67.18%
Maks. mevduat yükü:
102.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
895 (56.93%)
Satış işlemleri:
677 (43.07%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.14 USD
Ortalama kâr:
3.69 USD
Ortalama zarar:
-10.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-57.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-502.51 USD (2)
Aylık büyüme:
-27.45%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
238.07 USD
Maksimum:
872.15 USD (73.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.09% (872.15 USD)
Varlığa göre:
42.31% (429.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1105
|DJ30
|242
|AUDCAD+
|59
|BTCUSD
|58
|NAS100
|35
|GBPUSD+
|20
|SP500
|19
|EURUSD+
|16
|XAUEUR+
|9
|XAGUSD
|7
|USDJPY+
|1
|GBPCAD+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|-61
|DJ30
|-35
|AUDCAD+
|-164
|BTCUSD
|-52
|NAS100
|-14
|GBPUSD+
|24
|SP500
|2
|EURUSD+
|23
|XAUEUR+
|-2
|XAGUSD
|57
|USDJPY+
|0
|GBPCAD+
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|15K
|DJ30
|-24K
|AUDCAD+
|-4.1K
|BTCUSD
|-582K
|NAS100
|-11K
|GBPUSD+
|1.8K
|SP500
|1.6K
|EURUSD+
|1.1K
|XAUEUR+
|73
|XAGUSD
|1.1K
|USDJPY+
|6
|GBPCAD+
|81
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.93 USD
En kötü işlem: -406 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +179.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This signal trades US Index, US30, NAS100 and SP500
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-30%
0
0
USD
USD
449
USD
USD
48
90%
1 572
72%
67%
0.94
-0.14
USD
USD
68%
1:500