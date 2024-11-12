SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Conny Granqvist
Alf Conny Granqvist

Conny Granqvist

Alf Conny Granqvist
0 inceleme
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -30%
VantageInternational-Live 20
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 572
Kârla kapanan işlemler:
1 135 (72.20%)
Zararla kapanan işlemler:
437 (27.80%)
En iyi işlem:
36.93 USD
En kötü işlem:
-406.19 USD
Brüt kâr:
4 193.67 USD (2 650 651 pips)
Brüt zarar:
-4 414.47 USD (3 265 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (179.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
179.65 USD (43)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
67.18%
Maks. mevduat yükü:
102.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
895 (56.93%)
Satış işlemleri:
677 (43.07%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.14 USD
Ortalama kâr:
3.69 USD
Ortalama zarar:
-10.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-57.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-502.51 USD (2)
Aylık büyüme:
-27.45%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
238.07 USD
Maksimum:
872.15 USD (73.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.09% (872.15 USD)
Varlığa göre:
42.31% (429.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 1105
DJ30 242
AUDCAD+ 59
BTCUSD 58
NAS100 35
GBPUSD+ 20
SP500 19
EURUSD+ 16
XAUEUR+ 9
XAGUSD 7
USDJPY+ 1
GBPCAD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ -61
DJ30 -35
AUDCAD+ -164
BTCUSD -52
NAS100 -14
GBPUSD+ 24
SP500 2
EURUSD+ 23
XAUEUR+ -2
XAGUSD 57
USDJPY+ 0
GBPCAD+ 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 15K
DJ30 -24K
AUDCAD+ -4.1K
BTCUSD -582K
NAS100 -11K
GBPUSD+ 1.8K
SP500 1.6K
EURUSD+ 1.1K
XAUEUR+ 73
XAGUSD 1.1K
USDJPY+ 6
GBPCAD+ 81
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.93 USD
En kötü işlem: -406 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +179.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This signal trades US Index, US30, NAS100 and SP500
İnceleme yok
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 07:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 22:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 306 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 291 days of the signal's entire lifetime.
