Alf Conny Granqvist

Conny Granqvist

Alf Conny Granqvist
0 avis
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -30%
VantageInternational-Live 20
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 571
Bénéfice trades:
1 135 (72.24%)
Perte trades:
436 (27.75%)
Meilleure transaction:
36.93 USD
Pire transaction:
-406.19 USD
Bénéfice brut:
4 193.67 USD (2 650 651 pips)
Perte brute:
-4 414.38 USD (3 265 452 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (179.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
179.65 USD (43)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
67.18%
Charge de dépôt maximale:
102.63%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.25
Longs trades:
894 (56.91%)
Courts trades:
677 (43.09%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.14 USD
Bénéfice moyen:
3.69 USD
Perte moyenne:
-10.12 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-57.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-502.51 USD (2)
Croissance mensuelle:
-30.37%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
238.07 USD
Maximal:
872.15 USD (73.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.09% (872.15 USD)
Par fonds propres:
42.31% (429.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 1105
DJ30 242
BTCUSD 58
AUDCAD+ 58
NAS100 35
GBPUSD+ 20
SP500 19
EURUSD+ 16
XAUEUR+ 9
XAGUSD 7
USDJPY+ 1
GBPCAD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ -61
DJ30 -35
BTCUSD -52
AUDCAD+ -164
NAS100 -14
GBPUSD+ 24
SP500 2
EURUSD+ 23
XAUEUR+ -2
XAGUSD 57
USDJPY+ 0
GBPCAD+ 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 15K
DJ30 -24K
BTCUSD -582K
AUDCAD+ -4.1K
NAS100 -11K
GBPUSD+ 1.8K
SP500 1.6K
EURUSD+ 1.1K
XAUEUR+ 73
XAGUSD 1.1K
USDJPY+ 6
GBPCAD+ 81
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36.93 USD
Pire transaction: -406 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +179.65 USD
Perte consécutive maximale: -57.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

This signal trades US Index, US30, NAS100 and SP500
Aucun avis
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 07:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 22:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 306 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 291 days of the signal's entire lifetime.
