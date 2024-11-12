SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Conny Granqvist
Alf Conny Granqvist

Conny Granqvist

Alf Conny Granqvist
0 recensioni
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -30%
VantageInternational-Live 20
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 572
Profit Trade:
1 135 (72.20%)
Loss Trade:
437 (27.80%)
Best Trade:
36.93 USD
Worst Trade:
-406.19 USD
Profitto lordo:
4 193.67 USD (2 650 651 pips)
Perdita lorda:
-4 414.47 USD (3 265 455 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (179.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
179.65 USD (43)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
67.18%
Massimo carico di deposito:
102.63%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
895 (56.93%)
Short Trade:
677 (43.07%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
3.69 USD
Perdita media:
-10.10 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-57.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-502.51 USD (2)
Crescita mensile:
-27.46%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
238.07 USD
Massimale:
872.15 USD (73.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.09% (872.15 USD)
Per equità:
42.31% (429.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 1105
DJ30 242
AUDCAD+ 59
BTCUSD 58
NAS100 35
GBPUSD+ 20
SP500 19
EURUSD+ 16
XAUEUR+ 9
XAGUSD 7
USDJPY+ 1
GBPCAD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ -61
DJ30 -35
AUDCAD+ -164
BTCUSD -52
NAS100 -14
GBPUSD+ 24
SP500 2
EURUSD+ 23
XAUEUR+ -2
XAGUSD 57
USDJPY+ 0
GBPCAD+ 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 15K
DJ30 -24K
AUDCAD+ -4.1K
BTCUSD -582K
NAS100 -11K
GBPUSD+ 1.8K
SP500 1.6K
EURUSD+ 1.1K
XAUEUR+ 73
XAGUSD 1.1K
USDJPY+ 6
GBPCAD+ 81
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.93 USD
Worst Trade: -406 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +179.65 USD
Massima perdita consecutiva: -57.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This signal trades US Index, US30, NAS100 and SP500
Non ci sono recensioni
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 07:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 22:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 306 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 291 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Conny Granqvist
30USD al mese
-30%
0
0
USD
449
USD
48
90%
1 572
72%
67%
0.94
-0.14
USD
68%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.