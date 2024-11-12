SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FXmeter Standard
YURY SILIANSKY

FXmeter Standard

YURY SILIANSKY
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 19%
FxPro.com-Real05
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
80 (63.49%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (36.51%)
En iyi işlem:
43.96 USD
En kötü işlem:
-46.77 USD
Brüt kâr:
940.19 USD (19 263 pips)
Brüt zarar:
-420.56 USD (10 345 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (307.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
307.08 USD (22)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
87.54%
Maks. mevduat yükü:
22.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
3.30
Alış işlemleri:
61 (48.41%)
Satış işlemleri:
65 (51.59%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
4.12 USD
Ortalama kâr:
11.75 USD
Ortalama zarar:
-9.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-77.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.26 USD (7)
Aylık büyüme:
0.31%
Yıllık tahmin:
3.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.33 USD
Maksimum:
157.35 USD (5.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.25% (157.35 USD)
Varlığa göre:
66.06% (1 898.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 49
USDJPY 18
USDCHF 17
USDCAD 16
GOLD 7
WTI 7
GBPUSD 5
EURUSD 3
SILVER 2
#Wheat_K25 1
NAT.GAS 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 508
USDJPY 55
USDCHF 8
USDCAD -44
GOLD -14
WTI -20
GBPUSD 12
EURUSD 7
SILVER 7
#Wheat_K25 7
NAT.GAS -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 8.7K
USDJPY 2.8K
USDCHF 313
USDCAD -678
GOLD -866
WTI -310
GBPUSD 174
EURUSD 70
SILVER 79
#Wheat_K25 200
NAT.GAS -40
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.96 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +307.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 25
LCG-Live2
0.00 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 11
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
Tickmill-Live02
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 13
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 11
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
VantageInternational-Live 12
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.03 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.04 × 52
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.06 × 33
ViproMarkets-Live
0.12 × 34
Alpari-Pro.ECN
0.14 × 29
GalaFX-Live
0.15 × 34
Pepperstone-Edge03
0.16 × 50
28 daha fazla...
A signal with stable profit at moderate risks. I work in the direction of the local trend.

Total experience in the Forex market is 16 years.

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FXmeter Standard
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
3.1K
USD
45
0%
126
63%
88%
2.23
4.12
USD
66%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

