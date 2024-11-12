SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FXmeter Standard
YURY SILIANSKY

FXmeter Standard

YURY SILIANSKY
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 19%
FxPro.com-Real05
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
80 (63.49%)
Loss Trade:
46 (36.51%)
Best Trade:
43.96 USD
Worst Trade:
-46.77 USD
Profitto lordo:
940.19 USD (19 263 pips)
Perdita lorda:
-420.56 USD (10 345 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (307.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
307.08 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
87.54%
Massimo carico di deposito:
22.16%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
3.30
Long Trade:
61 (48.41%)
Short Trade:
65 (51.59%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
4.12 USD
Profitto medio:
11.75 USD
Perdita media:
-9.14 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-77.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.26 USD (7)
Crescita mensile:
0.31%
Previsione annuale:
3.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.33 USD
Massimale:
157.35 USD (5.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.25% (157.35 USD)
Per equità:
66.06% (1 898.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 49
USDJPY 18
USDCHF 17
USDCAD 16
GOLD 7
WTI 7
GBPUSD 5
EURUSD 3
SILVER 2
#Wheat_K25 1
NAT.GAS 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 508
USDJPY 55
USDCHF 8
USDCAD -44
GOLD -14
WTI -20
GBPUSD 12
EURUSD 7
SILVER 7
#Wheat_K25 7
NAT.GAS -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 8.7K
USDJPY 2.8K
USDCHF 313
USDCAD -678
GOLD -866
WTI -310
GBPUSD 174
EURUSD 70
SILVER 79
#Wheat_K25 200
NAT.GAS -40
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.96 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +307.08 USD
Massima perdita consecutiva: -77.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 25
LCG-Live2
0.00 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 11
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
Tickmill-Live02
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 13
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 11
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
VantageInternational-Live 12
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.03 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.04 × 52
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.06 × 33
ViproMarkets-Live
0.12 × 34
Alpari-Pro.ECN
0.14 × 29
GalaFX-Live
0.15 × 34
Pepperstone-Edge03
0.16 × 50
28 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

A signal with stable profit at moderate risks. I work in the direction of the local trend.

Total experience in the Forex market is 16 years.

Non ci sono recensioni
2025.09.08 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 11:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 17:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 02:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.11 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 08:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FXmeter Standard
30USD al mese
19%
0
0
USD
3.1K
USD
45
0%
126
63%
88%
2.23
4.12
USD
66%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.