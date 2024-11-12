SignauxSections
YURY SILIANSKY

FXmeter Standard

YURY SILIANSKY
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 19%
FxPro.com-Real05
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
126
Bénéfice trades:
80 (63.49%)
Perte trades:
46 (36.51%)
Meilleure transaction:
43.96 USD
Pire transaction:
-46.77 USD
Bénéfice brut:
940.19 USD (19 263 pips)
Perte brute:
-420.56 USD (10 345 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (307.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
307.08 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
87.54%
Charge de dépôt maximale:
22.16%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
3.30
Longs trades:
61 (48.41%)
Courts trades:
65 (51.59%)
Facteur de profit:
2.24
Rendement attendu:
4.12 USD
Bénéfice moyen:
11.75 USD
Perte moyenne:
-9.14 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-77.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-77.26 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.31%
Prévision annuelle:
3.73%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
60.33 USD
Maximal:
157.35 USD (5.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.25% (157.35 USD)
Par fonds propres:
66.06% (1 898.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 49
USDJPY 18
USDCHF 17
USDCAD 16
GOLD 7
WTI 7
GBPUSD 5
EURUSD 3
SILVER 2
#Wheat_K25 1
NAT.GAS 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 508
USDJPY 55
USDCHF 8
USDCAD -44
GOLD -14
WTI -20
GBPUSD 12
EURUSD 7
SILVER 7
#Wheat_K25 7
NAT.GAS -7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 8.7K
USDJPY 2.8K
USDCHF 313
USDCAD -678
GOLD -866
WTI -310
GBPUSD 174
EURUSD 70
SILVER 79
#Wheat_K25 200
NAT.GAS -40
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.96 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +307.08 USD
Perte consécutive maximale: -77.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro.com-Real05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 25
LCG-Live2
0.00 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 11
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
Tickmill-Live02
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 13
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 11
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
VantageInternational-Live 12
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.03 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.04 × 52
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.06 × 33
ViproMarkets-Live
0.12 × 34
Alpari-Pro.ECN
0.14 × 29
GalaFX-Live
0.15 × 34
Pepperstone-Edge03
0.16 × 50
28 plus...
A signal with stable profit at moderate risks. I work in the direction of the local trend.

Total experience in the Forex market is 16 years.

Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FXmeter Standard
30 USD par mois
19%
0
0
USD
3.1K
USD
45
0%
126
63%
88%
2.23
4.12
USD
66%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.