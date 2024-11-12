- Büyüme
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
130 (63.10%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (36.89%)
En iyi işlem:
53.77 USD
En kötü işlem:
-40.34 USD
Brüt kâr:
827.94 USD (17 345 pips)
Brüt zarar:
-726.13 USD (67 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (32.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.75 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
98.25%
Maks. mevduat yükü:
10.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
138 (66.99%)
Satış işlemleri:
68 (33.01%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
6.37 USD
Ortalama zarar:
-9.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-15.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.54 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.10%
Yıllık tahmin:
-1.27%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
129.33 USD (2.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.70% (125.71 USD)
Varlığa göre:
21.16% (889.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|176
|NZDCAD
|21
|AUDCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|79
|NZDCAD
|33
|AUDCAD
|-11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|-48K
|NZDCAD
|-2.3K
|AUDCAD
|-520
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +53.77 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +32.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 3
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
FinFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real5
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.05 × 20
|
Exness-Real29
|0.06 × 1129
This strategy will focus on 3 fx pairs using multi pair hedging strategy
Risk management is based on fundamental analysis
Monthly goal: 5-10%
Yearly goal: 60-100%
Low risk with consistent gains
