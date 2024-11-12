SinyallerBölümler
Nguyen Thi Thu Trang

SimplySafe

Nguyen Thi Thu Trang
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
130 (63.10%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (36.89%)
En iyi işlem:
53.77 USD
En kötü işlem:
-40.34 USD
Brüt kâr:
827.94 USD (17 345 pips)
Brüt zarar:
-726.13 USD (67 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (32.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.75 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
98.25%
Maks. mevduat yükü:
10.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
138 (66.99%)
Satış işlemleri:
68 (33.01%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
6.37 USD
Ortalama zarar:
-9.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-15.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.54 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.10%
Yıllık tahmin:
-1.27%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
129.33 USD (2.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.70% (125.71 USD)
Varlığa göre:
21.16% (889.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 176
NZDCAD 21
AUDCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 79
NZDCAD 33
AUDCAD -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD -48K
NZDCAD -2.3K
AUDCAD -520
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.77 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +32.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 3
FTMO-Server3
0.00 × 2
Longhorn-Real2
0.00 × 3
Exness-Real24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
Exness-Real7
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
FinFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real5
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 3
FTMO-Server2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.05 × 20
Exness-Real29
0.06 × 1129
40 daha fazla...
This strategy will focus on 3 fx pairs using multi pair hedging strategy
Risk management is based on fundamental analysis

Monthly goal: 5-10%
Yearly goal: 60-100%

Low risk with consistent gains


İnceleme yok
2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.53% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 08:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 07:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.05 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 02:21
No swaps are charged on the signal account
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.14 10:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.02 04:18
No swaps are charged on the signal account
2025.04.25 11:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 07:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.05 12:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.05 12:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.