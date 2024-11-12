SignauxSections
Nguyen Thi Thu Trang

SimplySafe

Nguyen Thi Thu Trang
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
200
Bénéfice trades:
124 (62.00%)
Perte trades:
76 (38.00%)
Meilleure transaction:
53.77 USD
Pire transaction:
-40.34 USD
Bénéfice brut:
821.28 USD (16 937 pips)
Perte brute:
-726.13 USD (67 957 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (32.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
62.75 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
98.25%
Charge de dépôt maximale:
10.29%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
61
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.74
Longs trades:
132 (66.00%)
Courts trades:
68 (34.00%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
6.62 USD
Perte moyenne:
-9.55 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-15.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-105.54 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.26%
Prévision annuelle:
-3.18%
Algo trading:
34%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
129.33 USD (2.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.70% (125.71 USD)
Par fonds propres:
21.16% (889.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 170
NZDCAD 21
AUDCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 73
NZDCAD 33
AUDCAD -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD -48K
NZDCAD -2.3K
AUDCAD -520
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +53.77 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +32.08 USD
Perte consécutive maximale: -15.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 3
FTMO-Server3
0.00 × 2
Longhorn-Real2
0.00 × 3
Exness-Real24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
Exness-Real7
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
FinFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real5
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 3
FTMO-Server2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.05 × 20
Exness-Real29
0.06 × 1129
40 plus...
This strategy will focus on 3 fx pairs using multi pair hedging strategy
Risk management is based on fundamental analysis

Monthly goal: 5-10%
Yearly goal: 60-100%

Low risk with consistent gains


2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.53% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 08:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 07:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.05 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 02:21
No swaps are charged on the signal account
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.14 10:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.02 04:18
No swaps are charged on the signal account
2025.04.25 11:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 07:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.05 12:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.05 12:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.