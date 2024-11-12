- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
130 (63.10%)
Loss Trade:
76 (36.89%)
Best Trade:
53.77 USD
Worst Trade:
-40.34 USD
Profitto lordo:
827.94 USD (17 345 pips)
Perdita lorda:
-726.13 USD (67 957 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (32.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.75 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
98.25%
Massimo carico di deposito:
10.29%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
138 (66.99%)
Short Trade:
68 (33.01%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
6.37 USD
Perdita media:
-9.55 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-15.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.54 USD (4)
Crescita mensile:
-0.10%
Previsione annuale:
-1.27%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
129.33 USD (2.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.70% (125.71 USD)
Per equità:
21.16% (889.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|176
|NZDCAD
|21
|AUDCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|79
|NZDCAD
|33
|AUDCAD
|-11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|-48K
|NZDCAD
|-2.3K
|AUDCAD
|-520
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.77 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +32.08 USD
Massima perdita consecutiva: -15.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 3
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
FinFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real5
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.05 × 20
|
Exness-Real29
|0.06 × 1129
40 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This strategy will focus on 3 fx pairs using multi pair hedging strategy
Risk management is based on fundamental analysis
Monthly goal: 5-10%
Yearly goal: 60-100%
Low risk with consistent gains
Risk management is based on fundamental analysis
Monthly goal: 5-10%
Yearly goal: 60-100%
Low risk with consistent gains
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
13
33%
206
63%
98%
1.14
0.49
USD
USD
21%
1:200