Nguyen Thi Thu Trang

SimplySafe

Nguyen Thi Thu Trang
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
130 (63.10%)
Loss Trade:
76 (36.89%)
Best Trade:
53.77 USD
Worst Trade:
-40.34 USD
Profitto lordo:
827.94 USD (17 345 pips)
Perdita lorda:
-726.13 USD (67 957 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (32.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.75 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
98.25%
Massimo carico di deposito:
10.29%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
138 (66.99%)
Short Trade:
68 (33.01%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
6.37 USD
Perdita media:
-9.55 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-15.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.54 USD (4)
Crescita mensile:
-0.10%
Previsione annuale:
-1.27%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
129.33 USD (2.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.70% (125.71 USD)
Per equità:
21.16% (889.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 176
NZDCAD 21
AUDCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 79
NZDCAD 33
AUDCAD -11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD -48K
NZDCAD -2.3K
AUDCAD -520
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.77 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +32.08 USD
Massima perdita consecutiva: -15.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 3
FTMO-Server3
0.00 × 2
Longhorn-Real2
0.00 × 3
Exness-Real24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
Exness-Real7
0.00 × 2
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
FinFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real5
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 3
FTMO-Server2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.05 × 20
Exness-Real29
0.06 × 1129
40 più
This strategy will focus on 3 fx pairs using multi pair hedging strategy
Risk management is based on fundamental analysis

Monthly goal: 5-10%
Yearly goal: 60-100%

Low risk with consistent gains


2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.53% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 08:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 07:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.05 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 02:21
No swaps are charged on the signal account
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.14 10:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.02 04:18
No swaps are charged on the signal account
2025.04.25 11:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 07:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.05 12:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.05 12:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SimplySafe
30USD al mese
2%
0
0
USD
4.2K
USD
13
33%
206
63%
98%
1.14
0.49
USD
21%
1:200
