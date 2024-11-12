SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / OILEA88
Iwayan Merdika

OILEA88

Iwayan Merdika
0 inceleme
Güvenilirlik
80 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 140%
Monex-Server5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 699
Kârla kapanan işlemler:
1 697 (99.88%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (0.12%)
En iyi işlem:
688.50 USD
En kötü işlem:
-1.60 USD
Brüt kâr:
113 772.95 USD (92 741 pips)
Brüt zarar:
-2.05 USD (175 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
777 (55 709.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55 709.85 USD (777)
Sharpe oranı:
2.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
71106.81
Alış işlemleri:
611 (35.96%)
Satış işlemleri:
1 088 (64.04%)
Kâr faktörü:
55499.00
Beklenen getiri:
66.96 USD
Ortalama kâr:
67.04 USD
Ortalama zarar:
-1.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.60 USD (1)
Aylık büyüme:
3.03%
Yıllık tahmin:
40.04%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.60 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.45 USD)
Varlığa göre:
49.34% (73 817.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CLS10.m 1696
NQ.m 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CLS10.m 114K
NQ.m -1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CLS10.m 92K
NQ.m 300
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +688.50 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 777
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +55 709.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.04.17 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.13 00:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.13 00:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.13 00:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.13 00:09
No swaps are charged on the signal account
2024.11.12 13:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.12 13:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.12 13:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
