SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / OILEA88
Iwayan Merdika

OILEA88

Iwayan Merdika
0 avis
Fiabilité
80 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 140%
Monex-Server5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 699
Bénéfice trades:
1 697 (99.88%)
Perte trades:
2 (0.12%)
Meilleure transaction:
688.50 USD
Pire transaction:
-1.60 USD
Bénéfice brut:
113 772.95 USD (92 741 pips)
Perte brute:
-2.05 USD (175 pips)
Gains consécutifs maximales:
777 (55 709.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
55 709.85 USD (777)
Ratio de Sharpe:
2.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.33%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
71106.81
Longs trades:
611 (35.96%)
Courts trades:
1 088 (64.04%)
Facteur de profit:
55499.00
Rendement attendu:
66.96 USD
Bénéfice moyen:
67.04 USD
Perte moyenne:
-1.03 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.60 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.25%
Prévision annuelle:
40.04%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1.60 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.45 USD)
Par fonds propres:
49.34% (73 817.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CLS10.m 1696
NQ.m 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CLS10.m 114K
NQ.m -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CLS10.m 92K
NQ.m 300
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +688.50 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 777
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +55 709.85 USD
Perte consécutive maximale: -1.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

.
Aucun avis
2025.04.17 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.13 00:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.13 00:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.13 00:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.13 00:09
No swaps are charged on the signal account
2024.11.12 13:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.12 13:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.12 13:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
