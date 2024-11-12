SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / OILEA88
Iwayan Merdika

OILEA88

Iwayan Merdika
0 recensioni
Affidabilità
80 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 140%
Monex-Server5
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 699
Profit Trade:
1 697 (99.88%)
Loss Trade:
2 (0.12%)
Best Trade:
688.50 USD
Worst Trade:
-1.60 USD
Profitto lordo:
113 772.95 USD (92 741 pips)
Perdita lorda:
-2.05 USD (175 pips)
Vincite massime consecutive:
777 (55 709.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55 709.85 USD (777)
Indice di Sharpe:
2.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.33%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
71106.81
Long Trade:
611 (35.96%)
Short Trade:
1 088 (64.04%)
Fattore di profitto:
55499.00
Profitto previsto:
66.96 USD
Profitto medio:
67.04 USD
Perdita media:
-1.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.60 USD (1)
Crescita mensile:
3.20%
Previsione annuale:
40.04%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.60 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.45 USD)
Per equità:
49.34% (73 817.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CLS10.m 1696
NQ.m 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CLS10.m 114K
NQ.m -1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CLS10.m 92K
NQ.m 300
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +688.50 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 777
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +55 709.85 USD
Massima perdita consecutiva: -1.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

.
Non ci sono recensioni
2025.04.17 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.13 00:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.13 00:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.13 00:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.13 00:09
No swaps are charged on the signal account
2024.11.12 13:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.12 13:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.12 13:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati