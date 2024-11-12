- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 699
Profit Trade:
1 697 (99.88%)
Loss Trade:
2 (0.12%)
Best Trade:
688.50 USD
Worst Trade:
-1.60 USD
Profitto lordo:
113 772.95 USD (92 741 pips)
Perdita lorda:
-2.05 USD (175 pips)
Vincite massime consecutive:
777 (55 709.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55 709.85 USD (777)
Indice di Sharpe:
2.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.33%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
71106.81
Long Trade:
611 (35.96%)
Short Trade:
1 088 (64.04%)
Fattore di profitto:
55499.00
Profitto previsto:
66.96 USD
Profitto medio:
67.04 USD
Perdita media:
-1.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.60 USD (1)
Crescita mensile:
3.20%
Previsione annuale:
40.04%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.60 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.45 USD)
Per equità:
49.34% (73 817.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CLS10.m
|1696
|NQ.m
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CLS10.m
|114K
|NQ.m
|-1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CLS10.m
|92K
|NQ.m
|300
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +688.50 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 777
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +55 709.85 USD
Massima perdita consecutiva: -1.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
