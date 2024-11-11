SinyallerBölümler
Groupe Perdigau Investissements

GPI High Risk

Groupe Perdigau Investissements
0 inceleme
Güvenilirlik
133 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 65%
ICMarketsSC-Live26
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 304
Kârla kapanan işlemler:
7 520 (80.82%)
Zararla kapanan işlemler:
1 784 (19.17%)
En iyi işlem:
158.08 EUR
En kötü işlem:
-182.74 EUR
Brüt kâr:
10 824.21 EUR (457 185 pips)
Brüt zarar:
-9 772.16 EUR (522 900 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (57.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
174.46 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
86.79%
Maks. mevduat yükü:
26.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
4 820 (51.81%)
Satış işlemleri:
4 484 (48.19%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.11 EUR
Ortalama kâr:
1.44 EUR
Ortalama zarar:
-5.48 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-213.39 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-320.50 EUR (4)
Aylık büyüme:
3.37%
Yıllık tahmin:
40.90%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
428.08 EUR
Maksimum:
563.82 EUR (26.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.18% (563.82 EUR)
Varlığa göre:
41.66% (753.92 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 4197
GBPUSD 2248
USDJPY 1184
XAUUSD 554
USDCHF 225
GBPCHF 182
EURCHF 146
AUDNZD 84
GBPAUD 78
AUDCAD 73
EURCAD 63
NZDCAD 59
AUDUSD 43
GBPCAD 43
EURGBP 36
USDCAD 29
EURAUD 27
US500 13
DE40 10
F40 8
BTCUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.2K
GBPUSD 828
USDJPY 58
XAUUSD -94
USDCHF -383
GBPCHF -629
EURCHF 33
AUDNZD 46
GBPAUD 10
AUDCAD 46
EURCAD -24
NZDCAD 64
AUDUSD 27
GBPCAD 16
EURGBP -5
USDCAD -4
EURAUD -10
US500 -65
DE40 73
F40 -15
BTCUSD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 12K
GBPUSD 19K
USDJPY 10K
XAUUSD -9.2K
USDCHF -42K
GBPCHF -33K
EURCHF 4.1K
AUDNZD 3.8K
GBPAUD 2.5K
AUDCAD 2.7K
EURCAD -1.9K
NZDCAD 4K
AUDUSD 2.9K
GBPCAD 2K
EURGBP 138
USDCAD -415
EURAUD -569
US500 -3.8K
DE40 6.4K
F40 -1.4K
BTCUSD -38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +158.08 EUR
En kötü işlem: -183 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +57.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -213.39 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live05
0.29 × 14
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 960
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 1149
ICMarketsSC-Live26
1.20 × 2184
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.26 × 384
ICMarketsSC-Live23
1.31 × 337
76 daha fazla...
İnceleme yok
2025.06.13 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 23:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 12:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 11:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.20 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 01:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.11 11:04
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.13% of days out of 610 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GPI High Risk
Ayda 30 USD
65%
0
0
USD
1.9K
EUR
133
97%
9 304
80%
87%
1.10
0.11
EUR
42%
1:300
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

