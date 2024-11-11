- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9 304
Profit Trade:
7 520 (80.82%)
Loss Trade:
1 784 (19.17%)
Best Trade:
158.08 EUR
Worst Trade:
-182.74 EUR
Profitto lordo:
10 824.21 EUR (457 185 pips)
Perdita lorda:
-9 772.16 EUR (522 900 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (57.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
174.46 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
86.79%
Massimo carico di deposito:
26.45%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
4 820 (51.81%)
Short Trade:
4 484 (48.19%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.11 EUR
Profitto medio:
1.44 EUR
Perdita media:
-5.48 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-213.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-320.50 EUR (4)
Crescita mensile:
2.99%
Previsione annuale:
39.34%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
428.08 EUR
Massimale:
563.82 EUR (26.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.18% (563.82 EUR)
Per equità:
41.66% (753.92 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4197
|GBPUSD
|2248
|USDJPY
|1184
|XAUUSD
|554
|USDCHF
|225
|GBPCHF
|182
|EURCHF
|146
|AUDNZD
|84
|GBPAUD
|78
|AUDCAD
|73
|EURCAD
|63
|NZDCAD
|59
|AUDUSD
|43
|GBPCAD
|43
|EURGBP
|36
|USDCAD
|29
|EURAUD
|27
|US500
|13
|DE40
|10
|F40
|8
|BTCUSD
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|828
|USDJPY
|58
|XAUUSD
|-94
|USDCHF
|-383
|GBPCHF
|-629
|EURCHF
|33
|AUDNZD
|46
|GBPAUD
|10
|AUDCAD
|46
|EURCAD
|-24
|NZDCAD
|64
|AUDUSD
|27
|GBPCAD
|16
|EURGBP
|-5
|USDCAD
|-4
|EURAUD
|-10
|US500
|-65
|DE40
|73
|F40
|-15
|BTCUSD
|-4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|19K
|USDJPY
|10K
|XAUUSD
|-9.2K
|USDCHF
|-42K
|GBPCHF
|-33K
|EURCHF
|4.1K
|AUDNZD
|3.8K
|GBPAUD
|2.5K
|AUDCAD
|2.7K
|EURCAD
|-1.9K
|NZDCAD
|4K
|AUDUSD
|2.9K
|GBPCAD
|2K
|EURGBP
|138
|USDCAD
|-415
|EURAUD
|-569
|US500
|-3.8K
|DE40
|6.4K
|F40
|-1.4K
|BTCUSD
|-38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +158.08 EUR
Worst Trade: -183 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +57.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -213.39 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live02
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live05
|0.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.95 × 960
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 1149
|
ICMarketsSC-Live26
|1.20 × 2184
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|1.26 × 384
|
ICMarketsSC-Live23
|1.31 × 337
76 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
65%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
133
97%
9 304
80%
87%
1.10
0.11
EUR
EUR
42%
1:300