Groupe Perdigau Investissements

GPI High Risk

Groupe Perdigau Investissements
0 recensioni
Affidabilità
133 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 65%
ICMarketsSC-Live26
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 304
Profit Trade:
7 520 (80.82%)
Loss Trade:
1 784 (19.17%)
Best Trade:
158.08 EUR
Worst Trade:
-182.74 EUR
Profitto lordo:
10 824.21 EUR (457 185 pips)
Perdita lorda:
-9 772.16 EUR (522 900 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (57.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
174.46 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
86.79%
Massimo carico di deposito:
26.45%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
4 820 (51.81%)
Short Trade:
4 484 (48.19%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.11 EUR
Profitto medio:
1.44 EUR
Perdita media:
-5.48 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-213.39 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-320.50 EUR (4)
Crescita mensile:
2.99%
Previsione annuale:
39.34%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
428.08 EUR
Massimale:
563.82 EUR (26.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.18% (563.82 EUR)
Per equità:
41.66% (753.92 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 4197
GBPUSD 2248
USDJPY 1184
XAUUSD 554
USDCHF 225
GBPCHF 182
EURCHF 146
AUDNZD 84
GBPAUD 78
AUDCAD 73
EURCAD 63
NZDCAD 59
AUDUSD 43
GBPCAD 43
EURGBP 36
USDCAD 29
EURAUD 27
US500 13
DE40 10
F40 8
BTCUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.2K
GBPUSD 828
USDJPY 58
XAUUSD -94
USDCHF -383
GBPCHF -629
EURCHF 33
AUDNZD 46
GBPAUD 10
AUDCAD 46
EURCAD -24
NZDCAD 64
AUDUSD 27
GBPCAD 16
EURGBP -5
USDCAD -4
EURAUD -10
US500 -65
DE40 73
F40 -15
BTCUSD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 12K
GBPUSD 19K
USDJPY 10K
XAUUSD -9.2K
USDCHF -42K
GBPCHF -33K
EURCHF 4.1K
AUDNZD 3.8K
GBPAUD 2.5K
AUDCAD 2.7K
EURCAD -1.9K
NZDCAD 4K
AUDUSD 2.9K
GBPCAD 2K
EURGBP 138
USDCAD -415
EURAUD -569
US500 -3.8K
DE40 6.4K
F40 -1.4K
BTCUSD -38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +158.08 EUR
Worst Trade: -183 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +57.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -213.39 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live05
0.29 × 14
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 960
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 1149
ICMarketsSC-Live26
1.20 × 2184
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.26 × 384
ICMarketsSC-Live23
1.31 × 337
76 più
Non ci sono recensioni
2025.06.13 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 23:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 12:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 11:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.20 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 01:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.11 11:04
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.13% of days out of 610 days of the signal's entire lifetime.
