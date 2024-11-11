SignauxSections
Groupe Perdigau Investissements

GPI High Risk

Groupe Perdigau Investissements
0 avis
Fiabilité
133 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 65%
ICMarketsSC-Live26
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 304
Bénéfice trades:
7 520 (80.82%)
Perte trades:
1 784 (19.17%)
Meilleure transaction:
158.08 EUR
Pire transaction:
-182.74 EUR
Bénéfice brut:
10 824.21 EUR (457 185 pips)
Perte brute:
-9 772.16 EUR (522 900 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (57.12 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
174.46 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
86.79%
Charge de dépôt maximale:
26.45%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
81
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
1.87
Longs trades:
4 820 (51.81%)
Courts trades:
4 484 (48.19%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.11 EUR
Bénéfice moyen:
1.44 EUR
Perte moyenne:
-5.48 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-213.39 EUR)
Perte consécutive maximale:
-320.50 EUR (4)
Croissance mensuelle:
3.00%
Prévision annuelle:
39.34%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
428.08 EUR
Maximal:
563.82 EUR (26.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.18% (563.82 EUR)
Par fonds propres:
41.66% (753.92 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 4197
GBPUSD 2248
USDJPY 1184
XAUUSD 554
USDCHF 225
GBPCHF 182
EURCHF 146
AUDNZD 84
GBPAUD 78
AUDCAD 73
EURCAD 63
NZDCAD 59
AUDUSD 43
GBPCAD 43
EURGBP 36
USDCAD 29
EURAUD 27
US500 13
DE40 10
F40 8
BTCUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.2K
GBPUSD 828
USDJPY 58
XAUUSD -94
USDCHF -383
GBPCHF -629
EURCHF 33
AUDNZD 46
GBPAUD 10
AUDCAD 46
EURCAD -24
NZDCAD 64
AUDUSD 27
GBPCAD 16
EURGBP -5
USDCAD -4
EURAUD -10
US500 -65
DE40 73
F40 -15
BTCUSD -4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 12K
GBPUSD 19K
USDJPY 10K
XAUUSD -9.2K
USDCHF -42K
GBPCHF -33K
EURCHF 4.1K
AUDNZD 3.8K
GBPAUD 2.5K
AUDCAD 2.7K
EURCAD -1.9K
NZDCAD 4K
AUDUSD 2.9K
GBPCAD 2K
EURGBP 138
USDCAD -415
EURAUD -569
US500 -3.8K
DE40 6.4K
F40 -1.4K
BTCUSD -38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +158.08 EUR
Pire transaction: -183 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +57.12 EUR
Perte consécutive maximale: -213.39 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live05
0.29 × 14
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 960
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 1149
ICMarketsSC-Live26
1.20 × 2180
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.26 × 384
ICMarketsSC-Live23
1.31 × 337
76 plus...
Aucun avis
2025.06.13 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 23:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 12:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.23 11:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.20 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 01:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.11 11:04
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.13% of days out of 610 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GPI High Risk
30 USD par mois
65%
0
0
USD
1.9K
EUR
133
97%
9 304
80%
87%
1.10
0.11
EUR
42%
1:300
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.