Leo Ance Sundara Ganda

OD from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 79%
Headway-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
117
Kârla kapanan işlemler:
75 (64.10%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (35.90%)
En iyi işlem:
200.07 USD
En kötü işlem:
-194.50 USD
Brüt kâr:
2 008.48 USD (251 869 pips)
Brüt zarar:
-1 213.76 USD (121 443 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (254.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
464.63 USD (3)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
77.57%
Maks. mevduat yükü:
12.27%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
22 gün
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
59 (50.43%)
Satış işlemleri:
58 (49.57%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
6.79 USD
Ortalama kâr:
26.78 USD
Ortalama zarar:
-28.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-361.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-361.00 USD (2)
Aylık büyüme:
6.13%
Yıllık tahmin:
74.35%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.74 USD
Maksimum:
361.00 USD (16.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.75% (361.00 USD)
Varlığa göre:
32.37% (581.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 15
EURAUD 13
EURJPY 12
GBPJPY 12
GBPNZD 12
EURNZD 10
XAUUSD 6
EURUSD 6
GBPUSD 6
EURCAD 5
GBPCAD 5
XAGUSD 5
NZDJPY 3
AUDJPY 3
NZDUSD 1
AUDUSD 1
GBPCHF 1
EURCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD -155
EURAUD 417
EURJPY -8
GBPJPY 146
GBPNZD -70
EURNZD 121
XAUUSD 369
EURUSD 175
GBPUSD -93
EURCAD 167
GBPCAD -100
XAGUSD -215
NZDJPY -50
AUDJPY 75
NZDUSD 0
AUDUSD 0
GBPCHF -4
EURCHF 21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -26K
EURAUD 67K
EURJPY -1K
GBPJPY 22K
GBPNZD -12K
EURNZD 22K
XAUUSD 37K
EURUSD 18K
GBPUSD -9.3K
EURCAD 24K
GBPCAD -14K
XAGUSD -428
NZDJPY -7.5K
AUDJPY 11K
NZDUSD -21
AUDUSD -7
GBPCHF -380
EURCHF 1.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +200.07 USD
En kötü işlem: -195 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +254.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -361.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 12
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
14 daha fazla...
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








İnceleme yok
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 17:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 09:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.29 09:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 12:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 23:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.14 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 16:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 20:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.14 09:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.02.12 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.12 14:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
