Segnali / MetaTrader 4 / OD from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

OD from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 79%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
117
Profit Trade:
75 (64.10%)
Loss Trade:
42 (35.90%)
Best Trade:
200.07 USD
Worst Trade:
-194.50 USD
Profitto lordo:
2 008.48 USD (251 869 pips)
Perdita lorda:
-1 213.76 USD (121 443 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (254.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
464.63 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
77.57%
Massimo carico di deposito:
12.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
22 giorni
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
59 (50.43%)
Short Trade:
58 (49.57%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
6.79 USD
Profitto medio:
26.78 USD
Perdita media:
-28.90 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-361.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-361.00 USD (2)
Crescita mensile:
6.13%
Previsione annuale:
74.35%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.74 USD
Massimale:
361.00 USD (16.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.75% (361.00 USD)
Per equità:
32.37% (581.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 15
EURAUD 13
EURJPY 12
GBPJPY 12
GBPNZD 12
EURNZD 10
XAUUSD 6
EURUSD 6
GBPUSD 6
EURCAD 5
GBPCAD 5
XAGUSD 5
NZDJPY 3
AUDJPY 3
NZDUSD 1
AUDUSD 1
GBPCHF 1
EURCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD -155
EURAUD 417
EURJPY -8
GBPJPY 146
GBPNZD -70
EURNZD 121
XAUUSD 369
EURUSD 175
GBPUSD -93
EURCAD 167
GBPCAD -100
XAGUSD -215
NZDJPY -50
AUDJPY 75
NZDUSD 0
AUDUSD 0
GBPCHF -4
EURCHF 21
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -26K
EURAUD 67K
EURJPY -1K
GBPJPY 22K
GBPNZD -12K
EURNZD 22K
XAUUSD 37K
EURUSD 18K
GBPUSD -9.3K
EURCAD 24K
GBPCAD -14K
XAGUSD -428
NZDJPY -7.5K
AUDJPY 11K
NZDUSD -21
AUDUSD -7
GBPCHF -380
EURCHF 1.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +200.07 USD
Worst Trade: -195 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +254.28 USD
Massima perdita consecutiva: -361.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 12
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
14 più
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Non ci sono recensioni
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 17:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 09:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.29 09:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 12:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 23:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.14 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.17 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.12 16:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 20:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.14 09:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.02.12 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.12 14:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.