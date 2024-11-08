SinyallerBölümler
Wing Sing Sit

TG

Wing Sing Sit
0 inceleme
Güvenilirlik
69 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 44%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
893
Kârla kapanan işlemler:
693 (77.60%)
Zararla kapanan işlemler:
200 (22.40%)
En iyi işlem:
295.36 USD
En kötü işlem:
-913.87 USD
Brüt kâr:
9 088.65 USD (129 745 pips)
Brüt zarar:
-6 174.57 USD (148 541 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (38.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 017.33 USD (27)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
81.49%
Maks. mevduat yükü:
10.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.47
Alış işlemleri:
464 (51.96%)
Satış işlemleri:
429 (48.04%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
3.26 USD
Ortalama kâr:
13.11 USD
Ortalama zarar:
-30.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-1 144.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 979.04 USD (3)
Aylık büyüme:
3.16%
Yıllık tahmin:
37.43%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
479.84 USD
Maksimum:
1 979.04 USD (47.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.79% (1 979.04 USD)
Varlığa göre:
37.90% (4 751.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 471
AUDNZD 127
GBPUSD 111
NZDCAD 104
AUDCAD 80
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -483
AUDNZD 1.6K
GBPUSD 73
NZDCAD 2.2K
AUDCAD -478
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -50K
AUDNZD 11K
GBPUSD 4K
NZDCAD 15K
AUDCAD 504
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +295.36 USD
En kötü işlem: -914 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +38.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 144.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
TTCM-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real17
0.27 × 73
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live18
0.44 × 18
IronFXBM-Real10
0.55 × 20
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 32
ICMarketsSC-Live04
0.72 × 71
Dukascopy-live-1
0.75 × 44
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 92
AdmiralMarkets-Live3
0.90 × 39
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.10 × 443
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 82
TitanFX-03
1.18 × 56
ICMarketsSC-Live24
1.21 × 856
Alpari-ECN1
1.25 × 4
AxioryAsia-02Live
1.33 × 21
FocusMarkets-Real-4
1.38 × 21
66 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 16:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.06 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.14 11:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 16:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.02 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 17:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 04:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.19 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TG
Ayda 30 USD
44%
0
0
USD
10K
USD
69
98%
893
77%
81%
1.47
3.26
USD
38%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.