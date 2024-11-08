- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
893
Kârla kapanan işlemler:
693 (77.60%)
Zararla kapanan işlemler:
200 (22.40%)
En iyi işlem:
295.36 USD
En kötü işlem:
-913.87 USD
Brüt kâr:
9 088.65 USD (129 745 pips)
Brüt zarar:
-6 174.57 USD (148 541 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (38.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 017.33 USD (27)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
81.49%
Maks. mevduat yükü:
10.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.47
Alış işlemleri:
464 (51.96%)
Satış işlemleri:
429 (48.04%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
3.26 USD
Ortalama kâr:
13.11 USD
Ortalama zarar:
-30.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-1 144.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 979.04 USD (3)
Aylık büyüme:
3.16%
Yıllık tahmin:
37.43%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
479.84 USD
Maksimum:
1 979.04 USD (47.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.79% (1 979.04 USD)
Varlığa göre:
37.90% (4 751.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|471
|AUDNZD
|127
|GBPUSD
|111
|NZDCAD
|104
|AUDCAD
|80
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-483
|AUDNZD
|1.6K
|GBPUSD
|73
|NZDCAD
|2.2K
|AUDCAD
|-478
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-50K
|AUDNZD
|11K
|GBPUSD
|4K
|NZDCAD
|15K
|AUDCAD
|504
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +295.36 USD
En kötü işlem: -914 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +38.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 144.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.27 × 73
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live18
|0.44 × 18
|
IronFXBM-Real10
|0.55 × 20
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 32
|
ICMarketsSC-Live04
|0.72 × 71
|
Dukascopy-live-1
|0.75 × 44
|
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 92
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.90 × 39
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.10 × 443
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 82
|
TitanFX-03
|1.18 × 56
|
ICMarketsSC-Live24
|1.21 × 856
|
Alpari-ECN1
|1.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|1.33 × 21
|
FocusMarkets-Real-4
|1.38 × 21
İnceleme yok
