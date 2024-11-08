Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 3 TTCM-Live3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 6 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 Exness-Real17 0.27 × 73 ICMarkets-Live08 0.40 × 5 ICMarketsSC-Live18 0.44 × 18 IronFXBM-Real10 0.55 × 20 ICMarketsSC-Live20 0.63 × 32 ICMarketsSC-Live04 0.72 × 71 Dukascopy-live-1 0.75 × 44 ICMarketsSC-Live09 0.76 × 92 AdmiralMarkets-Live3 0.90 × 39 FusionMarkets-Demo 1.00 × 1 TitanFX-05 1.00 × 1 Hankotrade-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 1.10 × 443 ICMarketsSC-Live25 1.17 × 82 TitanFX-03 1.18 × 56 ICMarketsSC-Live24 1.21 × 856 Alpari-ECN1 1.25 × 4 AxioryAsia-02Live 1.33 × 21 FocusMarkets-Real-4 1.38 × 21 66 plus...