SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TG
Wing Sing Sit

TG

Wing Sing Sit
0 avis
Fiabilité
69 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 44%
ICMarketsSC-Live04
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
893
Bénéfice trades:
693 (77.60%)
Perte trades:
200 (22.40%)
Meilleure transaction:
295.36 USD
Pire transaction:
-913.87 USD
Bénéfice brut:
9 088.65 USD (129 745 pips)
Perte brute:
-6 174.57 USD (148 541 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (38.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 017.33 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
81.49%
Charge de dépôt maximale:
10.41%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.47
Longs trades:
464 (51.96%)
Courts trades:
429 (48.04%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
3.26 USD
Bénéfice moyen:
13.11 USD
Perte moyenne:
-30.87 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-1 144.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 979.04 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.08%
Prévision annuelle:
37.43%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
479.84 USD
Maximal:
1 979.04 USD (47.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.79% (1 979.04 USD)
Par fonds propres:
37.90% (4 751.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 471
AUDNZD 127
GBPUSD 111
NZDCAD 104
AUDCAD 80
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -483
AUDNZD 1.6K
GBPUSD 73
NZDCAD 2.2K
AUDCAD -478
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -50K
AUDNZD 11K
GBPUSD 4K
NZDCAD 15K
AUDCAD 504
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +295.36 USD
Pire transaction: -914 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +38.90 USD
Perte consécutive maximale: -1 144.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
TTCM-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real17
0.27 × 73
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live18
0.44 × 18
IronFXBM-Real10
0.55 × 20
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 32
ICMarketsSC-Live04
0.72 × 71
Dukascopy-live-1
0.75 × 44
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 92
AdmiralMarkets-Live3
0.90 × 39
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.10 × 443
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 82
TitanFX-03
1.18 × 56
ICMarketsSC-Live24
1.21 × 856
Alpari-ECN1
1.25 × 4
AxioryAsia-02Live
1.33 × 21
FocusMarkets-Real-4
1.38 × 21
66 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 16:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.06 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.14 11:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 16:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.02 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 17:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 04:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.19 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TG
30 USD par mois
44%
0
0
USD
10K
USD
69
98%
893
77%
81%
1.47
3.26
USD
38%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.