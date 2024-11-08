- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
893
Profit Trade:
693 (77.60%)
Loss Trade:
200 (22.40%)
Best Trade:
295.36 USD
Worst Trade:
-913.87 USD
Profitto lordo:
9 088.65 USD (129 745 pips)
Perdita lorda:
-6 174.57 USD (148 541 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (38.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 017.33 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
81.49%
Massimo carico di deposito:
10.41%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.47
Long Trade:
464 (51.96%)
Short Trade:
429 (48.04%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
3.26 USD
Profitto medio:
13.11 USD
Perdita media:
-30.87 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-1 144.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 979.04 USD (3)
Crescita mensile:
3.08%
Previsione annuale:
37.43%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
479.84 USD
Massimale:
1 979.04 USD (47.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.79% (1 979.04 USD)
Per equità:
37.90% (4 751.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|471
|AUDNZD
|127
|GBPUSD
|111
|NZDCAD
|104
|AUDCAD
|80
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-483
|AUDNZD
|1.6K
|GBPUSD
|73
|NZDCAD
|2.2K
|AUDCAD
|-478
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-50K
|AUDNZD
|11K
|GBPUSD
|4K
|NZDCAD
|15K
|AUDCAD
|504
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +295.36 USD
Worst Trade: -914 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +38.90 USD
Massima perdita consecutiva: -1 144.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.27 × 73
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live18
|0.44 × 18
|
IronFXBM-Real10
|0.55 × 20
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 32
|
ICMarketsSC-Live04
|0.72 × 71
|
Dukascopy-live-1
|0.75 × 44
|
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 92
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.90 × 39
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.10 × 443
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 82
|
TitanFX-03
|1.18 × 56
|
ICMarketsSC-Live24
|1.21 × 856
|
Alpari-ECN1
|1.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|1.33 × 21
|
FocusMarkets-Real-4
|1.38 × 21
66 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
44%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
69
98%
893
77%
81%
1.47
3.26
USD
USD
38%
1:500