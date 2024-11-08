SegnaliSezioni
Wing Sing Sit

TG

Wing Sing Sit
0 recensioni
Affidabilità
69 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 44%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
893
Profit Trade:
693 (77.60%)
Loss Trade:
200 (22.40%)
Best Trade:
295.36 USD
Worst Trade:
-913.87 USD
Profitto lordo:
9 088.65 USD (129 745 pips)
Perdita lorda:
-6 174.57 USD (148 541 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (38.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 017.33 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
81.49%
Massimo carico di deposito:
10.41%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.47
Long Trade:
464 (51.96%)
Short Trade:
429 (48.04%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
3.26 USD
Profitto medio:
13.11 USD
Perdita media:
-30.87 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-1 144.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 979.04 USD (3)
Crescita mensile:
3.08%
Previsione annuale:
37.43%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
479.84 USD
Massimale:
1 979.04 USD (47.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.79% (1 979.04 USD)
Per equità:
37.90% (4 751.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 471
AUDNZD 127
GBPUSD 111
NZDCAD 104
AUDCAD 80
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -483
AUDNZD 1.6K
GBPUSD 73
NZDCAD 2.2K
AUDCAD -478
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -50K
AUDNZD 11K
GBPUSD 4K
NZDCAD 15K
AUDCAD 504
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +295.36 USD
Worst Trade: -914 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +38.90 USD
Massima perdita consecutiva: -1 144.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
TTCM-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real17
0.27 × 73
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live18
0.44 × 18
IronFXBM-Real10
0.55 × 20
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 32
ICMarketsSC-Live04
0.72 × 71
Dukascopy-live-1
0.75 × 44
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 92
AdmiralMarkets-Live3
0.90 × 39
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.10 × 443
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 82
TitanFX-03
1.18 × 56
ICMarketsSC-Live24
1.21 × 856
Alpari-ECN1
1.25 × 4
AxioryAsia-02Live
1.33 × 21
FocusMarkets-Real-4
1.38 × 21
66 più
Non ci sono recensioni
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 08:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 16:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.06 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.14 11:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 16:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.02 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 17:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 04:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.19 05:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.