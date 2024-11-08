SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Bot Spartan 06
Kaio Lopes Magalhaes

Bot Spartan 06

Kaio Lopes Magalhaes
0 inceleme
Güvenilirlik
225 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 485%
XMGlobal-Real 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 973
Kârla kapanan işlemler:
4 616 (77.28%)
Zararla kapanan işlemler:
1 357 (22.72%)
En iyi işlem:
302.06 USD
En kötü işlem:
-347.85 USD
Brüt kâr:
30 295.41 USD (1 259 913 pips)
Brüt zarar:
-19 509.75 USD (859 028 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (147.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
740.54 USD (22)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
45.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
6.73
Alış işlemleri:
4 228 (70.79%)
Satış işlemleri:
1 745 (29.21%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
1.81 USD
Ortalama kâr:
6.56 USD
Ortalama zarar:
-14.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-373.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 438.56 USD (16)
Aylık büyüme:
4.06%
Yıllık tahmin:
48.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.36 USD
Maksimum:
1 601.44 USD (23.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.62% (1 601.44 USD)
Varlığa göre:
36.25% (2 975.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPYmicro 2721
CADCHFmicro 819
AUDNZDmicro 547
EURJPYmicro 442
EURCHFmicro 393
NZDUSDmicro 289
USDCHFmicro 214
AUDCADmicro 209
USDCADmicro 162
AUDCHFmicro 109
NZDCHFmicro 41
EURUSDmicro 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPYmicro 7.6K
CADCHFmicro 732
AUDNZDmicro -314
EURJPYmicro 1.7K
EURCHFmicro -538
NZDUSDmicro 742
USDCHFmicro -169
AUDCADmicro 332
USDCADmicro 413
AUDCHFmicro 162
NZDCHFmicro 68
EURUSDmicro 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPYmicro 285K
CADCHFmicro 82K
AUDNZDmicro -131K
EURJPYmicro 33K
EURCHFmicro 23K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
AUDCADmicro 22K
USDCADmicro 21K
AUDCHFmicro 13K
NZDCHFmicro 3.4K
EURUSDmicro 4.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +302.06 USD
En kötü işlem: -348 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +147.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -373.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

bot spartan 06
İnceleme yok
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.08.28 18:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.08 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.18 21:53
No swaps are charged on the signal account
2025.02.20 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 11:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 06:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 05:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 04:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.19 23:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.19 22:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 11:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Bot Spartan 06
Ayda 30 USD
485%
0
0
USD
290
USD
225
100%
5 973
77%
100%
1.55
1.81
USD
36%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.