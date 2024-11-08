SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Bot Spartan 06
Kaio Lopes Magalhaes

Bot Spartan 06

Kaio Lopes Magalhaes
0 recensioni
Affidabilità
225 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 485%
XMGlobal-Real 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 973
Profit Trade:
4 616 (77.28%)
Loss Trade:
1 357 (22.72%)
Best Trade:
302.06 USD
Worst Trade:
-347.85 USD
Profitto lordo:
30 295.41 USD (1 259 913 pips)
Perdita lorda:
-19 509.75 USD (859 028 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (147.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
740.54 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
45.18%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
6.73
Long Trade:
4 228 (70.79%)
Short Trade:
1 745 (29.21%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.81 USD
Profitto medio:
6.56 USD
Perdita media:
-14.38 USD
Massime perdite consecutive:
44 (-373.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 438.56 USD (16)
Crescita mensile:
3.92%
Previsione annuale:
48.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.36 USD
Massimale:
1 601.44 USD (23.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.62% (1 601.44 USD)
Per equità:
36.25% (2 975.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPYmicro 2721
CADCHFmicro 819
AUDNZDmicro 547
EURJPYmicro 442
EURCHFmicro 393
NZDUSDmicro 289
USDCHFmicro 214
AUDCADmicro 209
USDCADmicro 162
AUDCHFmicro 109
NZDCHFmicro 41
EURUSDmicro 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPYmicro 7.6K
CADCHFmicro 732
AUDNZDmicro -314
EURJPYmicro 1.7K
EURCHFmicro -538
NZDUSDmicro 742
USDCHFmicro -169
AUDCADmicro 332
USDCADmicro 413
AUDCHFmicro 162
NZDCHFmicro 68
EURUSDmicro 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPYmicro 285K
CADCHFmicro 82K
AUDNZDmicro -131K
EURJPYmicro 33K
EURCHFmicro 23K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
AUDCADmicro 22K
USDCADmicro 21K
AUDCHFmicro 13K
NZDCHFmicro 3.4K
EURUSDmicro 4.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +302.06 USD
Worst Trade: -348 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +147.73 USD
Massima perdita consecutiva: -373.31 USD

bot spartan 06
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bot Spartan 06
30USD al mese
485%
0
0
USD
290
USD
225
100%
5 973
77%
100%
1.55
1.81
USD
36%
1:500
Copia

