Kaio Lopes Magalhaes

Bot Spartan 06

Kaio Lopes Magalhaes
0 avis
Fiabilité
225 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 485%
XMGlobal-Real 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 973
Bénéfice trades:
4 616 (77.28%)
Perte trades:
1 357 (22.72%)
Meilleure transaction:
302.06 USD
Pire transaction:
-347.85 USD
Bénéfice brut:
30 295.41 USD (1 259 913 pips)
Perte brute:
-19 509.75 USD (859 028 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (147.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
740.54 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
45.18%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
6.73
Longs trades:
4 228 (70.79%)
Courts trades:
1 745 (29.21%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
1.81 USD
Bénéfice moyen:
6.56 USD
Perte moyenne:
-14.38 USD
Pertes consécutives maximales:
44 (-373.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 438.56 USD (16)
Croissance mensuelle:
3.92%
Prévision annuelle:
48.09%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
71.36 USD
Maximal:
1 601.44 USD (23.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.62% (1 601.44 USD)
Par fonds propres:
36.25% (2 975.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPYmicro 2721
CADCHFmicro 819
AUDNZDmicro 547
EURJPYmicro 442
EURCHFmicro 393
NZDUSDmicro 289
USDCHFmicro 214
AUDCADmicro 209
USDCADmicro 162
AUDCHFmicro 109
NZDCHFmicro 41
EURUSDmicro 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPYmicro 7.6K
CADCHFmicro 732
AUDNZDmicro -314
EURJPYmicro 1.7K
EURCHFmicro -538
NZDUSDmicro 742
USDCHFmicro -169
AUDCADmicro 332
USDCADmicro 413
AUDCHFmicro 162
NZDCHFmicro 68
EURUSDmicro 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPYmicro 285K
CADCHFmicro 82K
AUDNZDmicro -131K
EURJPYmicro 33K
EURCHFmicro 23K
NZDUSDmicro 31K
USDCHFmicro 26K
AUDCADmicro 22K
USDCADmicro 21K
AUDCHFmicro 13K
NZDCHFmicro 3.4K
EURUSDmicro 4.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +302.06 USD
Pire transaction: -348 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +147.73 USD
Perte consécutive maximale: -373.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

bot spartan 06
Aucun avis
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.08.28 18:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.08 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.23 08:49
No swaps are charged
2025.06.18 21:53
No swaps are charged on the signal account
2025.02.20 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 11:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 06:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 05:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 04:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.19 23:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.19 22:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 11:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
